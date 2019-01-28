حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
أعلن اتحاد كرة القدم عن الحكام الذين سيقودون مباريات اليوم في ثاني أيام الجولة الـ 17، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت قائمة الحكام كالتالي:
– الباطن والفيصلي
* حكم ساحة ” خالد الطريس ” .
– النصر وأحد
* حكم ساحة ” سفاين موين ” .
-الوحدة والحزم
* حكم ساحة ” دانيال ستيفانسكي ” .
– التعاون والأهلي
* حكم ساحة ” مارك كلاتنبيرغ ” .
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ يومين
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