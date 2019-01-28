حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

نايف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم عن الحكام الذين سيقودون مباريات اليوم في ثاني أيام الجولة الـ 17، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت قائمة الحكام كالتالي:

– الباطن والفيصلي

* حكم ساحة ” خالد الطريس ” .

– النصر وأحد

* حكم ساحة ” سفاين موين ” .

-الوحدة والحزم

* حكم ساحة ” دانيال ستيفانسكي ” .

– التعاون والأهلي

* حكم ساحة ” مارك كلاتنبيرغ ” .