رياض الأطفال تعزز الواقع وحقوق الطفل وتطلق ” نيوم ” لإعداد جيل يواكب رؤية 2030

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

شاركت إدارة رياض الأطفال في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في لقاء الطفولة المبكرة ” الرؤية ومقومات النجاح ” ، الذي نظمته وكالة الوزارة للأداء التعليمي بمقر وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للطفولة المبكرة برعاية وزير التعليم معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وحضور نائب وزير التعليم معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي ومدير عام الطفولة المبكرة في الوزارة ندى السماعيل ومديرة إدارة رياض الأطفال بمنطقة الرياض حصة بنت عبدالعزيز الفارس ومديري التعليم بالإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات وعدد من مديرات الطفولة المبكرة في الإدارات التعليمية.

وشاركت إدارة رياض الأطفال بتعليم الرياض في اللقاء عبر طرح عدد من المبادرات المنفذة في الروضات، وهي ” من حقي – الواقع المعزز – ونيوم “.

وقالت مديرة رياض الأطفال في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حصة الفارس: ” حاولنا من خلال مبادراتنا مواكبة رؤية 2030، وكان لزاماً علينا أن نُعِد جيلا يتماشى مع رؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لذلك طُبِقت (مبادرة نيوم) في بعض الروضات لنُخرِج جيلا مثقفاً يعي التطور الذي سيحدث ونعد له تخصصات تناسب سوق العمل”.

وأضافت أن مبادرة ” من حقي ” تُقدّم خدمات تعليمية وتربوية للأطفال المنومين لفترات طويلة في المستشفيات، مشيرة إلى أنه كان لهذه المبادرة أثر كبير، من خلال ردود فعل أولياء الأمور والهيئة التمريضية والهيئة الطبية في المستشفى، الذين أثنوا على نتائجها، وخدمتها التعلمية والترفيهية وخدمات تعليم المهارات الحياتية للأطفال وأسرتهم.

وبيّنت: ” استثمرنا الإقامة الممتدة للأطفال في المستشفى بأهداف كنا نتمنى فعلا أن تصل إليهم, وبتوفيق الله تم بجهود المعلمات المنتدبات لهذا الفصل تحقق الهدف المرسوم لتقديم هذه الخدمة في المستشفى ” ، وتمنت الفارس أن تكون هذه المبادرة نواة لمبادرات أُخرى تُعنى بتقديم الخدمات التربوية للطفل أينما كان.

وتناولت مديرة رياض الأطفال في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة ” الواقع المعزز ” ، وقالت: “هذه المبادرة تقنية تفاعلية لعرض حي بشكل مباشر لبيئة حقيقية، حيث تُضاف عناصر افتراضية ومقاطع فيديو ووسائط وروابط على صورة عن طريق برامج الأجهزة الذكية, وطبقنا مع الأطفال برنامج ( جاهز) لبطاقات الحروف في ركن التخطيط , ومن خلال البرنامج الآخر جهزنا الدروس بما يتناسب مع منهج رياض الأطفال، مثل دور المهن في وحدة الأيادي, ودرس العسل ومنتجات الحليب في وحدة الغذاء, ودروس ورموز الوطن في وحدة وطني “.

من جانب آخر، احتفلت إدارة رياض الأطفال في الرياض بيوم الطفل الخليجي، حيث نظمت عرضاً مرئياً لمدة سبعة أيام في بهو مكتب المساعد للشؤون التعليمية، للتذكير بواقع الطفل في بلدان الخليج والدول العربية.

وذكرت الفارس ” أنه اهتماماً من مملكتنا وكافة دول مجلس التعاون الخليجي بالنشء وتقديراً للطفولة، فقد أقرّت الأمانة العامة لمجلس التعاون تخصيص يوم للطفل الخليجي للتعريف بحقوق الطفل التي كفلها له الإسلام وحقه في رعاية الأُسرة والأمان وحقه في الغذاء والدواء وحقه في التعليم وفي اللعب وحقه في الحب والعدل والمساواة ” ، موضحة أنه تم إقامة الفعاليات الترفيهية والتثقيفية التي يحتاج إليها الطفل في روضات الرياض لغرس مفاهيم ومعايير وتقاليد المجتمع الخليجي في نفوس الأطفال, وحثهم على التمسك بالهوية الدينية الخليجية, وتعريف أطفالنا بالوحدة الخليجية “.