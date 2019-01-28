كشف سر غياب نيمار عن مواجهة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يغيب عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مواجهته المهمة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في 12 فبراير المقبل على ملعب أولد ترافورد، إثر تجدد إصابته في وجه القدم اليمنى.

وأشارت المصادر إلي أن طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار سيصل للعاصمة الفرنسي باريس اليوم الإثنين للاطمئنان على حالة اللاعب، الذي استقبل أيضاً اليوم المدير الفني لـ ” السيليساو ” ، أدينور ليوناردو باتشي ‘ تيتي ’.

ومن جانبه، أوضح نادي باريس سان جيرمان أن الفحوصات الأولية كشفت عن تجدد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الجزء الأكبر من الموسم الماضي، مؤكدا على عدم استبعاد أي احتمال، في إشارة لإمكانية خضوعه لجراحة أخرى.