سوء مديري العمل يدفع الموظفين للموت
كشف أستاذ السلوك المؤسسي في جامعة ستانفورد، جيفري فايفر، ومؤلف كتاب ” الموت من أجل شيك الراتب ” أن الإدارة السيئة في الشركات الأمريكية تتحمل نسبة 8% من الكلفة السنوية للرعاية الصحية؛ لافتًا إلى أن 120 ألف حالة وفاة سنوية مرتبطة بسوء الإدارة في أماكن العمل بأمريكا.
ومن جانبها، أكدت طبيبة نفسية أن ارتباط الأرق والنوم غير المنتظم بالعمل هو علامة على أن شيئاً في جسدك أصبح مختلاً، كما أن التوتر يخلق أعراضاً نفسية تظهر نفسها في صورة ألم جسدي؛ فيما أن التوتر المزمن في الرقبة والأكتاف مرتبط بالإصابة بالصداع النصفي وصداع التوتر.
ويؤثر التوتر على الجهاز المناعي فيجعل المرء أكثر عُرضة للإصابة بأمراض كالبرد، كما أن النساء اللواتي يضفن التوتر الناجم عن الوظيفة إلى مشاكلهن الشخصية والتزاماتهن المالية؛ قد يصبحن أقل رغبة في العلاقة الحميمة؛ بالإضافة إلى سوء الهضم والإمساك والانتفاخ.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
المدير السيء او الزوج السيء والزوجه السيئه -الاب السيء او الام السيئه الابن او البنت السيئين -الجار السيء وغيرهم -مرض للقلب وعناء للروح وإنهاك للجسد وبلوى في الحياه-فالسعيد من وقاه الله وكفاه ذلك-
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يومين
T…N ..باه
إلى كل مديرأو مسئول مع التحية؟؟
إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك..
If Invited ability to injustice to the people
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يومين
T…N ..باه
إلى كل مديرأو مسئول مع التحية؟؟
إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك..
If Invited ability to injustice to the people
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
الله يستر بستره ,,
,, ياما انظلمنا وسهرنا وارهقنا وقلقنا وارقنا ولا احد سأل فينا ولا جاب لنا حق عن ما عانينا ,,
,, ياالله ياكريم انا في وجهك ، تنتصفلي ممن ظلمني ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
الله يستر بستره ,,
,, ياما انظلمنا وسهرنا وارهقنا وقلقنا وارقنا ولا احد سأل فينا ولا جاب لنا حق عن ما عانينا ,,
,, ياالله ياكريم انا في وجهك ، تنتصفلي ممن ظلمني ,, آمين ,,