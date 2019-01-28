سوء مديري العمل يدفع الموظفين للموت

واشنطن(صدى):

كشف أستاذ السلوك المؤسسي في جامعة ستانفورد، جيفري فايفر، ومؤلف كتاب ” الموت من أجل شيك الراتب ” أن الإدارة السيئة في الشركات الأمريكية تتحمل نسبة 8% من الكلفة السنوية للرعاية الصحية؛ لافتًا إلى أن 120 ألف حالة وفاة سنوية مرتبطة بسوء الإدارة في أماكن العمل بأمريكا.

ومن جانبها، أكدت طبيبة نفسية أن ارتباط الأرق والنوم غير المنتظم بالعمل هو علامة على أن شيئاً في جسدك أصبح مختلاً، كما أن التوتر يخلق أعراضاً نفسية تظهر نفسها في صورة ألم جسدي؛ فيما أن التوتر المزمن في الرقبة والأكتاف مرتبط بالإصابة بالصداع النصفي وصداع التوتر.

ويؤثر التوتر على الجهاز المناعي فيجعل المرء أكثر عُرضة للإصابة بأمراض كالبرد، كما أن النساء اللواتي يضفن التوتر الناجم عن الوظيفة إلى مشاكلهن الشخصية والتزاماتهن المالية؛ قد يصبحن أقل رغبة في العلاقة الحميمة؛ بالإضافة إلى سوء الهضم والإمساك والانتفاخ.