طرق هامة للتعامل مع الأطفال المصابين بالتأتأه

أميرة خالد(صدى):

حذر أطباء في العلاج النفسي للأطفال ، الأمهات والآباء من سوء معاملة طفلهم الذي يعاني من التأتأه ، حيث أنه يحتاج إلى معاملة خاصة منهم حتى لا تتفاقم المشكلة.

ونصح الأطباء ، الوالدين بعدم توبيخ الطفل، أو نَهره، أو تهديده، أو تصحيح كلماته وجُمله باستمرار، أو معاملته بقسوة بشكل عام، وإنما يتعين على الوالدين التحلي بالهدوء، والصبر، ومعاملته بحنان وعطف، بالإنصات للطفل جيداً مع مراعاة منحه فرصة كاملة لإتمام كلامه .

مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاتصال البصري في أثناء التحدث معه، وبهذه الطريقة يشعر الطفل بالثقة والأمان، ومن ثم تزول “التأتأة” تلقائياً بعد فترة من الوقت، أما معاملته بقسوة فتؤدي إلى تفاقم المشكلة وتطوير الطفل سلوكاً عدوانياً.

وأضاف الأطباء ، أن “التأتأة” غالباً ما تصيب الأطفال في المرحلة العمرية بين عامين إلى خمسة أعوام، وعادة ما تتلاشى تلقائياً، غير أنها تحتاج إلى علاج أمراض النطق واللغة إذا استمرت أكثر من 6 أشهر.