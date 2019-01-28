مذيع يربك سيرين عبدالنور بحديثه عن نجلها كريستيانو

دبي(صدى):

استفز مذيع برنامج mbctrending الفنانة سيرين عبد النور بحديثه عن ابنها كريستيانو، وجاء ذلك خلال مشاركتها في حفل افتتاح أول صالة عرض متعددة التجارب لشركة ” سامسونج ” في دبي.

وأشار المذيع الذي اتفق مسبقاً مع زوجها فريد رحمة إلي أن طفلها الصغير يشبه والده، مما تسبب في انفعال سيرين، وردت بعفوية ” تالا ابنتي نسخة عن والدها كمان الصبي “.

وأكدت عبدالنور: ” ابني يشبهني ” ، لترتبك وتتلعثم في الكلام بعدها، وتخطت الأمر بطريقة طريفة وسألت ” سيعرض هذا الشيء ” ، وحين ردّ بالإيجاب أخذت منه المايكروفرون ووجهت التحية للمشاهدين.