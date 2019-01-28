مذيع يربك سيرين عبدالنور بحديثه عن نجلها كريستيانو
استفز مذيع برنامج mbctrending الفنانة سيرين عبد النور بحديثه عن ابنها كريستيانو، وجاء ذلك خلال مشاركتها في حفل افتتاح أول صالة عرض متعددة التجارب لشركة ” سامسونج ” في دبي.
وأشار المذيع الذي اتفق مسبقاً مع زوجها فريد رحمة إلي أن طفلها الصغير يشبه والده، مما تسبب في انفعال سيرين، وردت بعفوية ” تالا ابنتي نسخة عن والدها كمان الصبي “.
وأكدت عبدالنور: ” ابني يشبهني ” ، لترتبك وتتلعثم في الكلام بعدها، وتخطت الأمر بطريقة طريفة وسألت ” سيعرض هذا الشيء ” ، وحين ردّ بالإيجاب أخذت منه المايكروفرون ووجهت التحية للمشاهدين.
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