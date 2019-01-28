الهلال يوافق على إعارة ريفاس للرائد.. واللاعب يرفض خفض راتبه
وافقت إدارة نادي الهلال، اليوم الاثنين على انتقال المهاجم جيملين ريفاس إلى الرائد على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.
وطالبت إدارة الرائد خفض الراتب الشهري للاعب الذي يبلغ 180 ألف دولار تقريباً، والذي واجه رفض اللاعب الفنزويلي، ليطالب النادي القصيمي تكفل ” الزعيم ” بجزء من المرتب الشهري، فيما لم تتوصل إدارتا الناديين إلى اتفاق حتى الآن.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ يومين
يا الله حلوها عاد
ابن الشريف[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يومين
ياناس خافو الله يعني راتبه الشهري اكثر من 650 الف ريال شهري
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
سبحان موزع الارزاق وجعل لها اسباب فمنهم من كان سبب رزقه في رجله ومنهم في لسانه ومنهم في قلمه ومنهم في قلبه وغيرذلك -قلَ ذلك او كثُر-
سبحانك ربي الرزاق القوي المتين-
زائر[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ يومين
وفيه لاعبين اكثر بكثير