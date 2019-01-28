الهلال يوافق على إعارة ريفاس للرائد.. واللاعب يرفض خفض راتبه

ماجد محمد(صدى):

‏وافقت إدارة نادي الهلال، اليوم الاثنين على انتقال المهاجم جيملين ريفاس إلى الرائد على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.

وطالبت إدارة الرائد خفض الراتب الشهري للاعب الذي يبلغ 180 ألف دولار تقريباً، والذي واجه رفض اللاعب الفنزويلي، ليطالب النادي القصيمي تكفل ” الزعيم ” بجزء من المرتب الشهري، فيما لم تتوصل إدارتا الناديين إلى اتفاق حتى الآن.