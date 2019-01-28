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  3. الهلال يوافق على إعارة ريفاس للرائد.. واللاعب يرفض خفض راتبه

الهلال يوافق على إعارة ريفاس للرائد.. واللاعب يرفض خفض راتبه

الهلال يوافق على إعارة ريفاس للرائد.. واللاعب يرفض خفض راتبه
ماجد محمد(صدى):

‏وافقت إدارة نادي الهلال، اليوم الاثنين على انتقال المهاجم جيملين ريفاس إلى الرائد على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.

وطالبت إدارة الرائد خفض الراتب الشهري للاعب الذي يبلغ 180 ألف دولار تقريباً، والذي واجه رفض اللاعب الفنزويلي، ليطالب النادي القصيمي تكفل ” الزعيم ” بجزء من المرتب الشهري، فيما لم تتوصل إدارتا الناديين إلى اتفاق حتى الآن.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ يومين

يا الله حلوها عاد

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يومين

ياناس خافو الله يعني راتبه الشهري اكثر من 650 الف ريال شهري

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين

سبحان موزع الارزاق وجعل لها اسباب فمنهم من كان سبب رزقه في رجله ومنهم في لسانه ومنهم في قلمه ومنهم في قلبه وغيرذلك -قلَ ذلك او كثُر-
سبحانك ربي الرزاق القوي المتين-

[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ يومين

وفيه لاعبين اكثر بكثير

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