أسرة المحكوم بالقصاص أحمد عشيه تناشد أولياء الدم عتق رقبته
ناشدت أسرة المحكوم بالقصاص أحمد عشيه أولياء الدم بأن يعفو عن ابنهم المحكوم عليه بالقصاص في قضية قتل.
وطالب والد القاتل أهل الدم وأبناءهم وكافة الأسرة، بأن يعفو عن ابنه، حيث لم يتبق وقت على تنفيذ حد القصاص سوى أيام.
وقال كلنا أمل في الله ثم فيهم أن يعفوا ويعتقوا رقبته نجله لوجه الله تعالى.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
الله يفك اسرك ويتوب عليك ويعوض اهل القتيل خيرا-ان طالبوا بالقصاص فمن حقهم وان عفوا واصلحوا فهوا خيرا لهم-
ظل القمر[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ يومين
لاحول ولاقوة الا بالله …
أبو ريان[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ يومين
الله يعينك على هذا الابتلاء وهذا شئ مكتوب واتمنى عدم الانجراف خلف اهل القتيل وانهم يعفو عن القاتل والضغط عليهم ؛ القتل الآن انتشر واصبح الشخص يذبح اخوه المسلم لأجل شئ بسيط القصاص افضل شئ راحه لأهل القتيل وتطهير للقاتل وعظه وعبره لمن يعتبر
تعوب[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
الله يفرج همك ويحنن قلب اهل المقتول لاحول ولا قوة إلا بالله المقرود
رابح المليون[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
اللهم اعتق رقبته
احمد[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ يومين
مثل ماقتل النفس البريئة لازم يقتل
والا راح تصير فوضى
اللي يقتل مرة يقتل10
امجد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
الولد قتل دفاع عن نفسة ممن حاول التعدي علىه في عرضه هل ترضى ان احد يحاول اغتصابك لا سمح الله
امجد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
الولد قتل دفاع عن نفسة ممن حاول التعدي علىه في عرضه هل ترضى ان احد يحاول اغتصابك لا سمح الله
امجد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
الولد قتل دفاع عن نفسة ممن حاول التعدي علىه في عرضه هل ترضى ان احد يحاول اغتصابك لا سمح الله
امجد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
الولد قتل دفاع عن نفسة ممن حاول التعدي علىه في عرضه هل ترضى ان احد يحاول اغتصابك لا سمح الله
خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
الولد هذا قتل الشخص دفاعا عن نفسه حيث حاول المقتول اخذه من عند المدرسة لفعل الفاحشة فيه نسال الله التستر والعافية
تعوبكا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
احمد ردا على تعليقك الناس تدور ماعندالله وانت كلامك ومن أحياها أحيا الناس جميعا لكن أسئل الله العظيم أن يصيبك في نفسك واشوفك داخل في مصيبه نتطلع منها طول حياتك الله حسيبك
فواز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
الله يهدي اهل القتيل ويعتقوا رقبته ويحتسبوا الاجر من الله فمن احياها كانما احيا الناس جميعا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, طالما انه قتل دفاعاً عن نفسه ، لمثله يحل العفو ولمثله تتساق الجاهيه وتدفع الديه ,,
,, اسأل الله ان يفرج كربته ويخرجه من مصيبته عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,
ابو راشد[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ يومين
أسرة المحكوم بالقصاص أحمد عشيه تناشد أولياء الدم عتق رقبته اتمني من الاثرياء والهومير التبرع بدية المقتول وعتق رقبة القاتل وهذا يعتبر من الاعمال الخيرية
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
الله يفك أسره
ويتسرنا دنيا وآخره
الله لايبلانا ولا يبلابنا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ يومين
الأخ احمد
اخي القتيل عمره27سنه تحرش بالولد وعمره 19سنه اكثر من مره وكان يلمس أماكن محرمه يريد عمل اللواط هذا ابن زميلي وحذره عدة مرات ولكن لا حياة لمن تنادي وقام يضربه على راسه بحديده أودت بحياته دفاعآ عن النفس يا اخي قل خير او اسكت عسى الله لا يجعلك تمر بالموقف هذا ولا يحرق قلب والديك لا عليك ولاعلى عزيز وغالي ولا على المسلمين ابن العم لا تتشمت واستغفر ربك وندعوا الله ان يلين قلوب اهل القتيل ويتنازلون الله يفك قيده ويطلق سراحه من سجنه واذا عفوا ا عنه لوجه الله سبحانه الذي لا يعجزه شيئآ في الأرض ولا في السماء يكون لنا عيد الله يجعل له من كل همآ فرجا ومن كل ضيقآ مخرجا ويرزقه الفرج من حيث لا يحتسب ويسخر له المحسنين الخيرين يقفون معه في شدته
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ يوم واحد
لو كان دفاعا عن النفس القضاء لا يحكم عليه بالقصاص .. القاضي يدرأ الحدود بالشبهات فكيف بتكرار محاولة فعل الفاحشة فيه؟!
الله يفرج همه وهم أهله ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
القاتل يقتل
هذا شرع الله
وأتكلم عمن يقتل الناس بكل غطرسة وغرور
ومتكل على أهل البشوت
البارعين في الطلبات وحب الخشوم
ومتكل على شريطية مواقع التواصل وشحذةالدية
ومتكل على شيبانه أمه تمدح فيه وأنه مايترك صلاةالفجر
وأبوه الي يقول هذا أحسن واحد في عيالي
ومتكل أنه بيروح السجن ياكل ويشرب وخدمات طبية مجانية ونايم تحت المكيف
ويفصفص ويشرب شاهي
ويحكي بطولاتة في حياةالشوارع للمساجين
ديات توصل لخمسين مليون
لو عاش المقتول ماجابها لاهو ولا عياله ولا عيال عياله
ومن قتل مره عنده أستعداد يقتل مئة مره
في نظام يدعس علي وعليك وفي حكومة
ليش أروح أذبح الناس
القاتل يقتل وهذا شرع الله
الا يعفى عنه
ولكن[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 19 ساعة
اخوي
القتل موهو بهين ولا هو شي ينشمت فيه اتقي ربك
ممكن تنكت ممكن متفلسف بس اتقي ربك خيرا او اصمت
Www[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ يومين
القرني استغفر ربك وخلك لين مع الناس ماتدري بالظروف ولا له نيه بالقتل دافع عن نفسه ..اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينزل عليه رحمته وغفرانه وفرجه وان يعتق رقبته في الدنيا والاخره اسال الله الكريم الرحيم ان يلين قلوب اهل القتيل ويعفون عنه ..ياررووووح مابعدك روح😓
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ يومين
اللي يتشمتون حسبي الله عليهم عساهم يمرون بهالموقف ولا يخارجهم الله منه
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
Www
أنا أتكلم عن الوضع بشكل عام وأخص المهايطية
الي يقتلون بكل دم بارد ومضاربة الحمدانية تو الدم مابعد جف من القاع
اما بالنسبة للشخص هذا الي في الخبر انا مااعرف عن قضيته شيء سوى أنه قاتل
ولااعلم بالتفاصيل
لذلك تو مابعد علقت علية.
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
بعدين ياشباب الي يقدر يذبح شخص
ماظنيت أن أحد يقدر يغتصبه
لكن الله يخارجه ويفك اسره أن كان فعلا مظلوم ويدافع عن نفسه وشرفه
لكن كلامي موجه لهذيلن الي يطلعون على خلق الله بشرهم
وشيلاتهم
ويهايطون بأن ديت الي بيذبحونه موجوده في درج السيارة بعد
مو في حساب البنك
ويروعون الناس
لو المقتول واحد من أفراد عائلتك انت واياه
تعال ذاك الساع وورني تعليقك.
سعودي مخضرم[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ يوم واحد
شي عجيب بعض الردود الحقيقه لكن مستغرب من شي اذا كان صحيح فعلا ردود الشباب انه صدق دافع عن نفسه وقتله لانه كان يبي يعمل اللواط فيه مشكله لو كان مكانه اي واحد فينا وش يسوي نخليه يشنقلنا بعدين نبلغ ولا وش السالفه عطونا العلم !؟
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2894 ] نشر منذ يوم واحد
انتم اغرب ناس على وجه البسيطة , هو ارتكب جريمة قتل وسفك دم مسلم والحق والعدل ان يلقى نفس المصير , مارايناكم تعاطفتم مع المجني عليه وقد صار تحت التراب , ولكنكم وبكل بجاحة تتعاطفون مع مجرم قاتل .
احمد[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ يوم واحد
اللي يقول دفاع عن نفسه!!
فيه شئ اسمه شرطة بضغطة زر هما عنده
اما الاعتداء ممنوع محنا في غابة كل واحد ياخذ حقه بيده والا صارت فوضى
وبسبب المناشدات والتنازلات عند القتل الناس صارت متساهلة الموضوع وتقتل لسبب تافه
مثل اللي صارت ف جده قبل فترة.يطعن الرجال لحد الموت بس عشان موقف سيارة
لان يعرف اذا انسجن بتصير مناشدات ويطلع
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
يا اخوان.خذوا العلم الصحيح الله كتب لهم. هذا الشيء والله اعلم عن علة موته بالقصاص والى بغيره الله يكفينا شر انفسنا ولا يبلانا ولا يبلابنا
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
روميو[ عدد التعليقات: 1044 ] نشر منذ يوم واحد
لا تشمت لاتشت لا تشمت
والله ان المدارس فيها تحرشات ولاكن فيه ناس كثير ماتتكلم ولاتعلم أحد وترجع للدوام المدرسه وعليها ضغط كبير من المتحريشن أو حتى من قبل متحرش واحد الله يفكهم من هذي الناس المريضه.
اجلسو مع عيالكم اجلسو معهم بعد كل يوم دراسي اسالوهم وش سو بالمدرسه اليوم هل هو مرتاح أو أحد مضايقه بالمدرسه ..ترى كثير من عيالنا مضايق وعنده مشاكل بالمدرسه لاكن مايعلم يخاف من المشاكل الي ممكن تصير له داخل المدرسه
Www[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ يوم واحد
مثلا زي مضاربة الحمدانيه صراحه واضح ان العقل كان مغيب فيها استغفرالله الله لايبتلينا ولااظن فيها تنازل يعني يجلس فوقه يضرب ويطعن ليش عشان موقف وعشان بنت وهياط وقلة حيا… من خلال بيئة عملي تمر علي حالات بعضهم دفاع عن النفس وتحول الى قتل وبعضهم استغفرالله المخدرااااااات هي بداية النهايه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12405 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلَى …) اين هومن هذه الآية قبل الشروع في القتل
alfahd42[ عدد التعليقات: 20891 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
الله يكتب اجركم يا اهل الميت في العفو تكفون لوجه الله تكفون لوجه الله تكفون لوجه الله
ولا تفكرون في العوض العوض من رب العالمين
والقاتل بتعاقبه الشرطه بالحق العام
,, اسأل الله ان يفرج كربته ويتوب عليه ويخرجه من مصيبته عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20891 ] نشر منذ يوم واحد
الاخوان اللي يقولون القاتل يقتل
الله سبحانه بعد قال والعافين عن الناس
واقسم بالله لو يكون واحد منكم مكانه مهما كان فعل ولده انه مايقول الكلام هذا اتقوا الله واحذرو بلاوي الدنيا
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ يوم واحد
إنا لله وإنا إليه راجعون..رحم الله المقتول وألهم أهله الصبر والسلوان..أناشد أهل المقتول أن يعفوا لوجه الله ..كل عمل صالح يفعله المعفو عنه في ميزان حسناتكم حتى يلقى الله.ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا..أعلم حجم الأذي يعتصر قلوبكم …ولكن لوجه الله لا لسواه سيربط الله على قلوبكم ..رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 22 ساعة
ما ادري ايش اقول في مثل هذه القضيه
لكن اي اخلاف بين شخصين من المفروض ان يذهب المعتدى عليه الى الشرطه قبل ارتكابه جريمه القتل
لا نعلم الحقيقه ولا نعلم ماذا حدث بينهما ولا كل ما يقوله القاتل صحيح ربما يكون مدعي لحماية نفسه
عموما لا يعلم الغيب الله سبحانه ولن يموت القاتل الا في يومه
القرني سامجهم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة
الحمدلله الذي عافنا ممن ابتلي به كثير من الناس ؛ دائماً نحن نشفق على القاتل وقت القصاص وننسى القتيل ؛ نعم في بعض الاوقات الشخص يقتل دفاعاً عن نفسه ولكن نحن ليس في زمن الجاهليه فيه حكومه تأخذ حقك وليس بالقتل ومن ثم نقول ليه مايعفي صاحب الدم انا اشوف اكثر الناس تتكلم من فراغ ولو كانوا في مكان اهل الدم لقالوا لن يرضينا الا السيف ؛ يا اخوان مهما كان لا يوصل الشئ للقتل فيه شرطه في اساليب اخرى الحين وش استفاد لما قتل هو في الاول والاخير مكتوب ولكن ماحدث ليس عذر
ليالي الشوق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
اخي احمد ماهي مصلحتك وماسرتصميمك في تنفيذ القصاص وماهي صلتك بهم جميعا وكيف عرفت حياته الشخصيه مااعتقد واحد منتظر حد السيف ويسولف عن بطولاته ولقب عشيه جدهم اسمه عشيه وليس لعيب في في اخلاقه هناك سر في عدائك لشخص قدمات الف مره الا تعرف ان الدنيا دواره نحن لانعيب المقتول هوقدر اصاب الاثنين نحن نسعى الى جنه جاءت لوالديه جزاء من الله وعهد في كتابه ان من احيانفسا كانما احيا الناس جميعا تذكر اخي ماكنت فيه فتنتظر لغيره وهل يسمح لك الشرع بقذف شخص غافل سننظر في امرك ونعرف ماهو سرتعديك نحن نصلح لانفسد ولست انت الشرع حتى الشرع بانتظار عفواهله ولاازال اذكرك يوماما ستصاب وتذكر انك كنت ضد شخص لم يؤذيك وعاجز عن الردعليك فهل ترضى ان تتعدى على شخص عاجز