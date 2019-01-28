أسرة المحكوم بالقصاص أحمد عشيه تناشد أولياء الدم عتق رقبته

نايف السالم(صدى):

ناشدت أسرة المحكوم بالقصاص أحمد عشيه أولياء الدم بأن يعفو عن ابنهم المحكوم عليه بالقصاص في قضية قتل.

وطالب والد القاتل أهل الدم وأبناءهم وكافة الأسرة، بأن يعفو عن ابنه، حيث لم يتبق وقت على تنفيذ حد القصاص سوى أيام.

وقال كلنا أمل في الله ثم فيهم أن يعفوا ويعتقوا رقبته نجله لوجه الله تعالى.