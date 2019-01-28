أول تعليق لطليق رانيا يوسف بعد اتهامها بالظهور في فيديو إباحي

القاهرة(صدى):

هاجم رجل الأعمال طارق عزب، طليق الفنانة المصرية رانيا يوسف، مروجي مقطع فيديو إباحي بزعم أنه للفنانة المصرية مع المخرج خالد يوسف، مؤكدًا أنها شخصية محترمة وأكبر مما يحدث.

وأوضح طليق رانيا يوسف، عبر حسابه على ” إنستجرام ” قائلًا: ” لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطى ده وبعض الناس تنقل وتروج للكذب والإفتراء بالسهولة دي يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع، رانيا يوسف الإنسانة والفنانة المحترمة حتظل أكبر من السفه وانعدام الأخلاق عند البعض ” ؛ ليشيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقفه.

ومن الجدير بالذكر، أن رانيا يوسف كانت قد تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام المصري صباح الأحد ضد شخص مجهول قام بتحميل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه لها، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.