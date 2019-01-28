تعيين أول فتاة مختصة في رصد سعادة المواطنين

علي العنزي(صدى):

أصبحت الهنوف سليمان هليل، مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة منطقة حائل، أول فتاة سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين وتحليل جودتها؛ وذلك أثناء تقديم الخدمات البلدية.

وستعمل ” الهنوف ” في تحليل جودة الخدمات المتاحة للمواطنين خاصة في 10 خدمات رئيسية يندرج تحت كل منها 10 خدمات فرعية، وهي ” النظافة، الطرق، الحدائق، السيول والأمطار، المرافق، الإصحاح البيئي، الإنارة، المنظور البصري، التجهيز، صدى الخدمات ” .

يُذكر أن أمير منطقة حائل كان قد دشن مركز السعادة بحضور سمو نائبه في حفلة ودية، وتم بث معلومات التدشين للمركز بعد 5 أيام من انطلاق أعمال المركز الأول في سعادة المواطنين في الخدمات البلدية بمنطقة حائل.