جينيسيس GV80 منافسة بي إم دبليو X5 تظهر أثناء اختبارها

برلين(صدى):

تستعد جينيسيس لإطلاق أول كروس أوفر نهاية 2019، وهي ما رصدتها صور تجسسية تحت الاختبار.

يبدو أن GV80 ستكون كروس أوفر متوسطة الحجم، لتنافس كلا من بي ام دبليو X5 ومرسيدس GLE.

رغم التمويه، يبدو أن جينيسيس GV80 ستتمتع بشبك أمامي ضخم مثل الموجود في G90 موديل 2020، كما تشير الصور إلى وجود 4 مصابيح أمامية.

غطاء المحرك يبدو كبيرا، السقف يبدو منزلقا والقضبان عليه نحيفة، يوجد نظام عادم مزدوج ونافذة ثالثة مائلة وزجاج خلفي منحني، ويبدو أن هناك كسوة بلاستيكية على المصد السفلي.

من المتوقع أن تستخدم GV80 نفس منصة سيدان G80، ويرجح استخدامها تشكيلة من المحركات المختلفة، بما فيها 6 و 8 سلندر، وبينما لا توجد تفاصيل في الوقت الحالي، لدى جينيسيس محرك 6 سلندر بسعة 3.3 لتر وقوة 365 حصان، ومحرك 8 سلندر بسعة 5 لتر بقوة 420 حصان.