صورة نادرة لمطار دبي قبل 60 عام

دبي(صدى):

أظهرت صورة نادرة، مطار دبي قبل ما يقرب من 60 عامًا، والتي التقطت في عام 1960.

وتم أخذ الصورة عندما هبطت في مطار دبي أول رحلة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية بطائرة من نوع كوميت النفاثة.