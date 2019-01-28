نشر : منذ يومين 2٬679 4 منوعات صورة نادرة لمطار دبي قبل 60 عام دبي(صدى): أظهرت صورة نادرة، مطار دبي قبل ما يقرب من 60 عامًا، والتي التقطت في عام 1960. وتم أخذ الصورة عندما هبطت في مطار دبي أول رحلة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية بطائرة من نوع كوميت النفاثة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
التاريخ المسئ لاي شخص او بلد عندما تكون مكانك سر -وانت بإمكانك المضي والتقدم – والتاريخ المشرف مابني على اساس ولو كان عتيق او قديم او ضعيف ثم وصل الى هام السحب -شريطه المضي على الطريق الصحيح-
رابح المليون[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
صح السااااانش
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
طيب ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
طيب ,,