بالفيديو.. ” المطلق ” يوضح حكم زواج المسيار
كشف الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، حكم زواج ” المسيار ” .
حيث أوضح ” المطلق ” خلال برنامج ” فتاوى ” ، أنه ليس هناك ما يمنع زواج ” المسيار ” ؛ بشرط عدم ظلم المرأة، وذلك ردًا على استفسار متصل مفاده: ” أنا مريض نفسي وقريباتي لا يقبلن بي كزوج، فهل يجوز لي أن أتزوج مسيارًا؟ ” .
وأضاف ” المطلق ” في رده على الاستفسار: ” زواج المسيار إذا كان نيّة فاعله أداء الحقوق، وأنه لا يظلم المرأة، فهذا يجوز، فليس هناك شيء يمنع منه ” .
وتابع: ” لكن هذا الرجل الذي يتزوج مسياراً من بنات قريباته، يا أخي تزوّج زواجاً صريحاً؛ لأني متأكد الآن أن المرأة التي ستقبل بك مسياراً أنها ستفرح إذا قلت إننا سنعلنه ” .
واستكمل ” المطلق ” : ” أما الزوجة الثانية التي تريد أن تتزوجها مسياراً، فأنا أرى أن تتزوج وأن تعلن زواجك، وأغلب هؤلاء الرجال الذين يرغبون التكتم هم الجبناء الذين يخافون من زوجاتهم ” .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يومين
جزاك الله خير ياشيخ،،
نبداء ندرس أبعاد الموضوع..
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يوم واحد
يا شيخ الشغله ماهي جبن أو قشطه بس الواحد يخاف ضياع الأولاد من الزوجه الأولى وأهم شي مشاعرها هههههه
سرا بقيده[ عدد التعليقات: 1846 ] نشر منذ يوم واحد
زواج المسيار و المشفار مثل زواج المتعه لدي الشيعه و الروافض وهو بدعة وهابية لطائفتهم منها السريه و إسقاط الحقوق والواجبات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان الله ياشيخ ,,
الزعيم[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ يوم واحد
المسيار ليس مثل المتعه
المسوط مثله مثل الزواجالعادي
اللهم ان الزوجه ترضي بان تبقي مع اهلها مثلا
اما لان الزوجه لديها اب او ام كبيران بالسن وتريد ستر نفسها فترضي بهذا لزواج علي ان تبقي لخدمة والديها..
فالمسيار بعقد نكاح ومهر وشهود ..وممكن يتحول لاعلان بعد التوافق بينهما
ففيه فرق كبير بينه وبين زواج المتعه الذي ليس له اي شرط
وزواج المتعه لساعه او اقل…
abdul[ عدد التعليقات: 1586 ] نشر منذ يوم واحد
يا شيخنا.. الراجل يقول انه مصاب بمرض نفسي. الم يكن من الافضل ان تنصحه بالعلاج واتمام برنامجه العلاجي قبل الزواج مسيارا كان او صريحا. – وعجبني يا الشيخ مطلق انك قابلت زواج المسيار بزواج الصريح.- .يعني المسيار غير صريح بالمفهوم العام. ثم قلت بشرط عدم ظلم المرأة. هل تعني بذالك عليه ان يعترف للزوجة اللي بتتزوجه مسيارا بأنه مريض نفسيا، ومدي تأثير مرضه في علاقته بربه، وبالمجتمع من حوله وبعمله؟ نرجوا التوضيح في النقطة هذه بالذات، وجزاك الله خيرا.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجزاك خير الجزاء ياشيخ
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ يوم واحد
يناس يشباب تكفون ابغى احد يفهمني وش معنى زواج المسيار يعني على اسمه يسير عليها وهي منثبره ببيت اهلها !؟
براغى[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ يوم واحد
فتوى عجيبة اعتمد الشيخ فيها على رايه الشخصى وليس على دليل فقهى …واجابته غير مقنعة…اصلا زواج مشبوه وفيه تدمير للمجتمع المسلم ..اعتقد ان الزواج فى الاسلام لتكوين اسرة تكون نواة لمجتمع مسلم وليس فقط لاسباع شهوة…يجب على الشيوخ مخاطبة العقول فالاسلام دين العلم والعقل ..ولا يكونوا كمن يقولون ..اعتقد وانت اعمى..
alfahd42[ عدد التعليقات: 20891 ] نشر منذ يوم واحد
ياجماعه الشيخ مايقدر يحرم شي مهوب حرام
الحرام في تعامل الناس فيه
والشيخ قال راية ان الزواج هذا زواج الجبناء وانا اوافقه الراي لان زواج المسيار حتى وان كان حلال الا انه غالبا مايفشل لان سبب وضعه مسيار غالبا هو خوف الرجل من علم زوجته او اهلها
alfahd42[ عدد التعليقات: 20891 ] نشر منذ يوم واحد
الشيخ حبيب وطيب ويستاهل كل خير الله يجزاه كل خير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 22 ساعة
اولا زواج المسيار خلال شرعا لانه مكتمل الشروط مثل القبول والولي والشهود
ثاني زواج المسيار يختلف عن زواج المتعه لان زواج المتعه زواج سري بين المرأة والرجل بدون علم وليها ولا شهود ومحدد المده
ثالثا زواج المسيار لا يعتبر زواج سري وخفي الا عند اهل العريس فقط اما اهل العروس وجيرانها فيعلمون ذلك
طبعا هو زواج تقبل به الزوجه لضروفها وبعضهن من اجل الاستمتاع الجنسي بالحلال