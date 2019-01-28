بالفيديو.. ” المطلق ” يوضح حكم زواج المسيار

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، حكم زواج ” المسيار ” .

حيث أوضح ” المطلق ” خلال برنامج ” فتاوى ” ، أنه ليس هناك ما يمنع زواج ” المسيار ” ؛ بشرط عدم ظلم المرأة، وذلك ردًا على استفسار متصل مفاده: ” أنا مريض نفسي وقريباتي لا يقبلن بي كزوج، فهل يجوز لي أن أتزوج مسيارًا؟ ” .

وأضاف ” المطلق ” في رده على الاستفسار: ” زواج المسيار إذا كان نيّة فاعله أداء الحقوق، وأنه لا يظلم المرأة، فهذا يجوز، فليس هناك شيء يمنع منه ” .

وتابع: ” لكن هذا الرجل الذي يتزوج مسياراً من بنات قريباته، يا أخي تزوّج زواجاً صريحاً؛ لأني متأكد الآن أن المرأة التي ستقبل بك مسياراً أنها ستفرح إذا قلت إننا سنعلنه ” .

واستكمل ” المطلق ” : ” أما الزوجة الثانية التي تريد أن تتزوجها مسياراً، فأنا أرى أن تتزوج وأن تعلن زواجك، وأغلب هؤلاء الرجال الذين يرغبون التكتم هم الجبناء الذين يخافون من زوجاتهم ” .