مدرب يوفنتوس: وقعنا في العديد من الأخطاء أمام لاتسيو

نواف السالم(صدى):

فاز نادي يوفنتوس، أمس الأحد، بصعوبة على نادي لاتسيو بهدفين مقابل هدف؛ ليقر المدير الفني لليوفي بسقوطهم في العديد من الأخطاء: ” وقعنا في العديد من الأخطاء خلال الساعة الأولى.. لم نتمكن من تمرير الكرة إلى بعضنا البعض بشكل سليم في البداية، ولكننا تحسننا في النهاية ” .

وأضاف مدرب يوفنتوس: ” أخطأنا في الكثير من التمريرات، ولكن كان هذا خطأي، حاولت أن أشرك إيمري كان أمام الدفاع، ولكنه في الوقت الحالي ليس جاهزاً بشكل كامل ليلائم الإيقاع والحركة، لذلك وضعته في موقف صعب ” ، متابعًا: ” كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نفوز بالنظر إلى نتيجة نابولي، أخبرت اللاعبين بأننا قد نضطر للفوز حتى من خلال اللعب بشكل سيء ” .

واستطرد: ” في الشوط الثاني غيرت مكان رودريغو بينتانكور، لعبنا باثنين في خط الوسط، بداية من تلك اللحظة بدأ إيمري اللعب بشكل جيد.. حتى الدقيقة 60، خسرنا الاستحواذ كثيراً، وسمحنا لهم بالهجمات المرتدة، وكان تشيرو إيموبيلي قريباً من مضاعفة النتيجة.. خلال الدقائق الثلاثين الأخيرة لعبنا بشكل أفضل، وتمكننا من الفوز بمباراة صعبة، ولكن ليس من السهل الفوز على لاتسيو هنا في روما ” .

وتابع: ” اللاعبين على مقاعد البدلاء أكثر أهمية من أولئك الذين يبدأون المباراة ،لأنهم يستطيعون تغيير اللقاء إذا شاركوا بأسلوب صحيح، كان فويتشيك تشيزني رجل المباراة بالنسبة لنا؟، إنه جيد جداً، لكننا كنا نعرف بالفعل أنه حارس مرمى رائع، تحسن وجوده وتركيزه بشكل ملحوظ خلال الـ90 دقيقة ” .