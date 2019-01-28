بعد كشفه حقيقة زواجه منها.. ” رونالدو ” يوجه رسالة لصديقته جورجينا

ماجد محمد(صدى):

قام لا عب نادى يوفنتوس الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتهنئة صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعيد ميلادها الـ 25.

ونشر ” رونالدو ” صورة له مع ” جورجينا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، معلقًا عليها قائلاً: ” تهانينا لأروع امرأة يكمن أن يضعها الله في طريقي ” .

ويأتي ذلك أعقاب تصريح لـ ” رونالدو ” كشف فيه عن حقيقة نيته في الزواج من صديقته ” جورجينا ” ، بعد أن رصدت الكاميرات زيارته لكنيسة ” غران مادري دي ديو ” في تورينو، ما أثار شائعات بأن عقد قرانهم بات قرييًا.

وعن ذلك، قال ” رونالدو ” : ” لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكن الزواج من جورجينا ليس ضمن خططي في الوقت الحالي ” .