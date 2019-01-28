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  3. بعد كشفه حقيقة زواجه منها.. ” رونالدو ” يوجه رسالة لصديقته جورجينا

بعد كشفه حقيقة زواجه منها.. ” رونالدو ” يوجه رسالة لصديقته جورجينا

بعد كشفه حقيقة زواجه منها.. ” رونالدو ” يوجه رسالة لصديقته جورجينا
ماجد محمد(صدى):

قام لا عب نادى يوفنتوس الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتهنئة صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعيد ميلادها الـ 25.

ونشر ” رونالدو ” صورة له مع ” جورجينا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، معلقًا عليها قائلاً: ” تهانينا لأروع امرأة يكمن أن يضعها الله في طريقي ” .

ويأتي ذلك أعقاب تصريح لـ ” رونالدو ” كشف فيه عن حقيقة نيته في الزواج من صديقته ” جورجينا ” ، بعد أن رصدت الكاميرات زيارته لكنيسة ” غران مادري دي ديو ” في تورينو، ما أثار شائعات بأن عقد قرانهم بات قرييًا.

وعن ذلك، قال ” رونالدو ” : ” لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكن الزواج من جورجينا ليس ضمن خططي في الوقت الحالي ” .


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يومين

بالله علاكم هذي اخبار تهم أي مسلم…؟
وبعدين سمو الأمور بأسمائها… هذي بتشته ما هي صديقته…

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين

وحال رونالدو يقول -مادام ياجورجينا جرجرتينا فلا يهم زواج او غيره-مادمتي في مرمى الهدف والاهداف حاصله فالامور سيان-

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يومين

مهما تطوروا وارتقوا تضل حياتهم كحياة البهائم .. إن هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا

[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ يوم واحد

ياقرني
آراك عصي الدمع
طريح الفراش
أسأل الله العلي القدير ان يوفقك بزوجة طيبة خلوقة مزيونة
رددوا وقولوا أمين

[ عدد التعليقات: 20892 ] نشر منذ يوم واحد

صدقت يا عابر تحت المطر
مهما تطورو يبقى نظامهم نظام بهائم تكاثر بدون زواج

[ عدد التعليقات: 20892 ] نشر منذ يوم واحد

بس العفن اختار رشيقة قوام

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