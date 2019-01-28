بعد كشفه حقيقة زواجه منها.. ” رونالدو ” يوجه رسالة لصديقته جورجينا
قام لا عب نادى يوفنتوس الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتهنئة صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعيد ميلادها الـ 25.
ونشر ” رونالدو ” صورة له مع ” جورجينا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، معلقًا عليها قائلاً: ” تهانينا لأروع امرأة يكمن أن يضعها الله في طريقي ” .
ويأتي ذلك أعقاب تصريح لـ ” رونالدو ” كشف فيه عن حقيقة نيته في الزواج من صديقته ” جورجينا ” ، بعد أن رصدت الكاميرات زيارته لكنيسة ” غران مادري دي ديو ” في تورينو، ما أثار شائعات بأن عقد قرانهم بات قرييًا.
وعن ذلك، قال ” رونالدو ” : ” لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكن الزواج من جورجينا ليس ضمن خططي في الوقت الحالي ” .
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يومين
بالله علاكم هذي اخبار تهم أي مسلم…؟
وبعدين سمو الأمور بأسمائها… هذي بتشته ما هي صديقته…
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2598 ] نشر منذ يومين
ذوقك فخم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
وحال رونالدو يقول -مادام ياجورجينا جرجرتينا فلا يهم زواج او غيره-مادمتي في مرمى الهدف والاهداف حاصله فالامور سيان-
عابر تحت المطر[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يومين
مهما تطوروا وارتقوا تضل حياتهم كحياة البهائم .. إن هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
إذا ماتبيها
عطني أياها
تكفى يارونالدو
أخوووووك مزنووووووووق
والمربعانية جننته😍😍😍
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الدسك22[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ يوم واحد
ياقرني
آراك عصي الدمع
طريح الفراش
أسأل الله العلي القدير ان يوفقك بزوجة طيبة خلوقة مزيونة
رددوا وقولوا أمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
آمين الله يسعدك
بس لا
إن شاءالله ماتوصل للزواج
الزواج عندي خلاص
صكككككككرت بابه للأبد
وعطيت مفتاحة أبليس الرجيم😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا ولا يسخط علينا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا ولا يسخط علينا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا ولا يسخط علينا
alfahd42[ عدد التعليقات: 20892 ] نشر منذ يوم واحد
صدقت يا عابر تحت المطر
مهما تطورو يبقى نظامهم نظام بهائم تكاثر بدون زواج
alfahd42[ عدد التعليقات: 20892 ] نشر منذ يوم واحد
بس العفن اختار رشيقة قوام