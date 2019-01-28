نشطاء يستجوبون وزيرا عبر ” واتساب “
استضاف مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عبر تطبيق ” واتساب ” ، وقاموا بإجراء حوار معه حول آخر المستجدات.
حيث أطلق هؤلاء النشطاء اسم ” السلطة الخامسة ” على أنفسهم، وقاموا بمناقشة الوزير خاصة فيما يتعلق بملفات تشكيل الحكومة ومن سيشغل حقيبة الأشغال في المرحلة المقبلة.
وفي ذات السياق، كشفت مجموعة ” السلطة الخامسة ” عن نيتها في استضافة عدد من الشخصيات من أحزاب وتيارات سياسية مختلفة في الاسابيع القادمة؛ وذلك بهدف دعم التقارب بين السياسي والمواطن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
طيب يكون خير ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
طيب يكون خير ,,
رابح المليون[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
خبر ناقصصصصصصص
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2894 ] نشر منذ يوم واحد
الوزير تم اختياره لهذا المنصب وفقا لاجراءات معينه وسلطة بيد المعنيين بهذا الامر فمن اعطاى نشطاء التواصل الاجتماعي الحق باستجواب الوزير واذا كنتم تزعمون انكم تمثلون الشعب فمن انتخبكم لهذا الغرض بمعنى اخر وكما قال طيب الذكر ( من انتم) .,واذا سمح لزعيط ومعيط ونطاط الحيط باستجواب الوزير ما راح نخلص .