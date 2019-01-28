نشطاء يستجوبون وزيرا عبر ” واتساب “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

استضاف مجموعة من نشطاء التواصل الاجتماعي وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عبر تطبيق ” واتساب ” ، وقاموا بإجراء حوار معه حول آخر المستجدات.

حيث أطلق هؤلاء النشطاء اسم ” السلطة الخامسة ” على أنفسهم، وقاموا بمناقشة الوزير خاصة فيما يتعلق بملفات تشكيل الحكومة ومن سيشغل حقيبة الأشغال في المرحلة المقبلة.

وفي ذات السياق، كشفت مجموعة ” السلطة الخامسة ” عن نيتها في استضافة عدد من الشخصيات من أحزاب وتيارات سياسية مختلفة في الاسابيع القادمة؛ وذلك بهدف دعم التقارب بين السياسي والمواطن.