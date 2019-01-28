مفاجأة مدوية بشأن وفاة الفتاتين تالا وروتانا
كشف والد الفتاتين تالا وروتانا الفارع ” غريقتَي نيويورك ” تفاصيل مثيرة بشأن وفاة نجلتيه.
ووجه والد الفتاتين اتهاما للسلطات الأمريكية بالتواطؤ مع محقّق أمريكي يعمل في قسم الشرطة الذي كانوا يقطنون بجواره، موضحا أن لديه عديداً من الأدلة التي تثبت علاقة ذلك المحقق الأمريكي باختفاء الفتاتين وقتلهما بعد ذلك.
وأوضح والد الفتاتين: ” بدأت القصة في ديسمبر الماضي؛ حيث كنا نسكن حيث تدرس ابنتي الكبرى روتانا؛ برفقة أخيها بولاية فرجينيا، خرجنا تلك الليلة أنا وزوجتي لشراء حاجيات للمنزل، وعندما عدنا لم نجدهما، وتوقعنا أنهما ذهبا للمشي في الممشى كالعادة، وعندما تأخرا أكثر من اللازم قدّمنا على الفور بلاغاً للشرطة التي طلبت الانتظار 24 ساعة حسب الأنظمة ” .
وأردف والد الفتاتين: ” لم نشك للحظة في هروبهما، لأنهما لم تأخذا شيئاً من أغراضهما وممتلكاتهما، حتى إنهما في تلك الليلة اشترتا أغراضاً وتركتا الكيس على الطاولة؛ ما يعني عدم تبييت نيّة الهرب إطلاقاً “.
وأشار والد الفتاتين: ” في اليوم التالي اتصل علينا المحقق بالمنطقة التي نعيش بها ويدعى ” براندون ميلر ” ؛ وأبلغنا بأنه سحب البلاغ وأودع الفتاتين في مكانٍ آمن، بل حاول استفزازنا بقوله إنه يعلم تعامل العرب السيئ مع أبنائهم ولم نرد عليه؛ بل طالبنا برؤيتهما أو إعادتهما، ورفض ذلك مطالباً بالتزام الهدوء ووعد بإعادتهما خلال أسبوع، وبالفعل عاد إلينا بعد أسبوع ولكن برفقة هيئة حماية الأطفال محاولاً اتهامنا بأننا عنّفناهما، وقد تفقدت الفرقة الشقة ولم تجد أيّ أثر للتعنيف؛ بل إنهم استغربوا عدم أخذ الفتاتين أي شيءٍ من ممتلكاتهما، وبعد اقتناعهم أرسلوا إلينا تقريراً بأن الأسرة بريئة من تهمة التعنيف “.
وتابع: ” حاولنا التواصل بعد ذلك مع هذا المحقق لكنه رفض التجاوب، وطلب التوجه للمحكمة بحجة تحول القضية إلى هناك، وعندما ذهبنا للمحكمة لم نجد أثراً للقضية، وكان واضحاً أن لديه سلطة قوية وهذا واضح من تجاوزاته للقانون حتى إننا حاولنا التواصل مع محامين في فيرجينيا لرفع دعوى لكنهم يرفضون ويتهربون من قبول هذه القضية ولا نعرف السبب مما أوقعنا في أزمة مع هذا المحقق المتسلط “.
وأبان والد الفتاتين، قائلاً: ” حتى الضابط الآخر الذي تعاطف معنا خلال مراجعتنا قسم الشرطة اتهم المحقق بتجاوز القانون باحتفاظه بالفتاتين بهذه الطريقة، قالها لنا شفاهة ورفض طبعاً أن يكتبها في محضر التحقيقات “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
هذه هي حرية الغرب وهذا هو تعاملهم مع المسلمين العرب بشكل خاص ,,
,, لعنهم الله ورد كيدهم في نحورهم ,, آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
اسأل الله بمنه وكرمه ان يحق الحق ويظهره ويرد كيد الكائد في نحره
جميل جمال[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ يومين
هل من المعقول بانكم لم تستطيعوا التواصل مع ابنتيكم ان كانا فعلا يريدون العوده الي منزلكم وانتم علي علم بمكان توقيفهم ؟؟؟ ولما لم يتم توكيل محامي و انت تعلم النظام بامريكا لا تستطيع الشرطه منع المحامي من مقابله اي شخص موقوف الا اذا كان لا يرغب في ذلك …ثم ما اللذي يجعل المحقق يتجاوز القانون ويمنعكم من لقائهما وما مصلحته في ذلك ؟؟؟
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ يومين
الله يكون في. عون والديهما..
وانا اقرا كلام الوالد حسيت بالقهر من القصة ..
يا ناس انا افضل الموت على القهر..
Sam987[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ يومين
اكثر من اسبوع ولم تخبروا السفاره؟؟؟؟؟؟
عجبي
القحطانى[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ يومين
اسأل الله بمنه وكرمه ان يحق الحق ويظهره ويرد كيد الكائد في نحره
ابوبدر[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ يومين
ياناس الله عز وجل صحيح خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف وان معيار من هو الاكرم الاتقى. ولكن ولكن لا يعني هذا ان نذوب في حب ونمنح الثقة لكل من هب ودب ونجعلهم قدوة ونبراس ونستشهد بهم ونتابعهم ونلهث خلف افعالهم وحياتهم التي لا يحكمها الا حرية زائفة والدلائل كثيرة فاليكم هولندا وبعض الدول التي سمحت ان تباع المخدرات علنا والدول التي تسمح بالدعارة علنا والدول التي تسمح بتجارة السلاح وتباع في المحلات علنا.
لابد ان نفرق بين تعاملنا فيما بيننا كمسلمين حيث يحكمنا اسلام ومبادىء وانسانية مهما كان من اختلاف بيننا لاننا اولا واخرا مسلمين وعن تعاملنا معهم وهم غير مسلمين وانا اتحدث عن غير المسلمين في غير الدول العربية.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3355 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
مجرمون ..ويتشدقون بالنظام والقانون
والحقوق.
الواقع[ عدد التعليقات: 6645 ] نشر منذ يومين
العالم اجمع لم يعد أمن ويجب اخذ الحذر هناك مجرمون يستغلون السلطة لتنفيذ الجريمة وهذا المحقق الأمريكي أحدهم
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ يومين
الله يرحم موتى المسلمين
اضن عندك سفاره … ليش ما رحت في بدايه الموضوع او …
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يومين
بحكم إن مسيو ملقاط سافر لأمريسا …
من واقع نظرة فهيم خذوا العلم اليقين من ملقاط الحكيم……
أمريكا هي مزبلة الشعوب فيها من كل جنس ما هب ودب …فلا تستغربوا ما يقوله ابوا الورعتين…
يا ليت يوقف الأبتعاث فلم نرى منه إلا المصائب وتخريج العاطلين….
شيّووووون[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ يومين
عندي سؤال بريء للمبتعثين او اللي يفكرون بالابتعاث
هل تم توظيف جميع من ابتعث الى الخارج ؟
اذا كانت الاجابة بلأ فليش اجازف بنفسي وعمري وبفلذات كبدي من اجل شهادة ما توكل عيش
توفيق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
جميل جمال
تعليقي على تعليقك
الموضوع ب وادي و انت ب وادي رهف
يا أخي ما كلفت على نفسك قراءة الموضوع قبل ان تكلف على نفسك كتابة التعليق …
ول يا الخيزرانة
عبدالله مكافح الفساد[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ يومين
نصيحة .. بما انهما توفيتا .. لاتتعب حالك .. مالك قبيل لا محليا ولا دوليا .. سوف يضيع عمرك في المطالبة .. فقط لك الدعاء .. طاوعني .. مالك الا الدعاء . .. واهم شي اجعل نصيبا من دعائك على كل مسؤول في هذا البلد وكله ولي الامر على امور المواطنين وخان الاماتة ان يبتليه الله بمصيبة بأعز مايملك ولا يجد له مخرجا منها ليكون عبرة للفاسدين في هذا الوطن الطاهر .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
مادام.دفتناهن في القبور خلاص قش عفشك وارجع. طنشوك وهن عايشات وبيطنشونك وهن ميتات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
ابوتالا
ياريت تقفل على الموضوع وتحاول ترجع لحياتك الطبيعية
لو أتكلم كلامي بيزعلك.
ناقد ١١[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ يوم واحد
العاقل بلده أولى به ومن خرج من داره قل مقداره .. الأمريكيون قذارة الشعوب والهمجية
دهــر⌛[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمهـم ولا رواياات اجاثا كريستـي😐
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ يوم واحد
حسبي الله ونعم الوكيل في من قتلهن وانا اتمنى من كل قلبي أن يقوي قلب ابوهن وأقول له لاتستلم وخلك قوي وابحث عن الحقيقة لييين تجد من فعل الجريمة النكراء في بناتك رحمهن الله تعالى وحسبي الله ونعم الوكيل في من تسبب في مقتلهن ، استغرب من بعض التعليقات الغير انسانية هنآ اكثركم قاعد يتمسخر ويتطنز يااخي قل خيرا او اصمت احمد ربك أن الله ماابتلاك غيرك يتجرع ألم الحزن في قلبه وانت ماتدري وش معنى الحزن والفراق والفقد !؟ والله يهديك يتعليق 15 ماتوقعتك تقولي كذا 😞
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 22 ساعة
الغريب انك ملتزم الصمت ولم تتحدث عن ما فعله معك المحقق منذو بداية الحادثه
alfahd42[ عدد التعليقات: 20892 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يعينك على ظهور الحق
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 20 ساعة
اللهم يرحمهما ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ويظهر الحقيقة وينتقم من المجرمين