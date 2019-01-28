بالفيديو.. طفل يجيد الألعاب القتالية كـ ” بروس لي “

بكين(صدى):

أجاد طفل صيني صغير يبلغ من العمر 6 سنوات الألعاب القتالية؛ حيث يمتلك قدرات خارقة كما يعتبر الممثل الشهير بروس لي مثله الأعلى فيتمرن كل يوم ليصير مثله.

وتعد الصين هي أكثر الدول التي تحرص على تدريبات الأطفال على الفنون القتالية في سن صغيرة؛ فيما أظهر مقطع فيديو القدرات غير العادية للطفل الذي جذب انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.