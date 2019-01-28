3 خلطات طبيعية تجعلك تستغنين عن الماسكرا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعد الماسكرا من أدوات التجميل الأساسية في شنطة كل امرأة، ولكن مع الاستخدام المتكرر لها، تضعف الرموش وتتساقط، وتزداد الحاجة لاستخدامها طوال الوقت، ويزداد بحث كل امرأة عن الأنواع التي تزيد من كثافة الرموش.

ويؤكد محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أنه يمكن الاستغناء تماما عن الماسكرا، من خلال العودة للطبيعة، واستبدالها بزيوت طبيعية تعيد لرموشك قوتها وكثافتها، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

زيت جوز الهند والصبار

كل ما تحتاجينه هو ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، 4 ملاعق كبيرة من المادة اللزجة الموجودة داخل نبات الصبار، 1/2 ملعقة كبيرة من شمع العسل الطبيعي المبشور، والقليل من مسحوق الكاكاو للرموش البني أو الفحم المنشط للرموش السوداء.

طريقة التحضير

ضعي زيت جوز الهند، والصبار وشمع العسل في وعاء، ويسخن حتى يذوب الشمع.

أضيفي مسحوق الكاكاو أو الفحم الأسود، ويحرك حتى تحصلي على مزيج ناعم.

يصب الخليط في زجاجة ماسكارا قديمة، وهي الآن جاهزة للاستخدام.

وهذه الماسكارا باللون الطبيعي لرموشك، وتجعلها تظهر كثيفة لامعة.

الخروع وزيت الزيتون

امزجي بضع قطرات من زيت الزيتون وزيت الخروع، وضعيهم على رموشك قبل الذهاب إلى النوم.

هذا يمكنه أن يجعل رموشك أقوى، وأكثر سمكا وأطول.

زيت اللوز

ضعي بعض قطرات من زيت اللوز باستخدام فرشاة الماسكارا على رموشك قبل أن الذهاب إلى السرير.

وهذا سيغذي رموشك، ويعمل على زيادة مرونتها، وجعلها قوية، وبراقة.