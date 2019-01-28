إغلاق التطبيق الخاص بأخبار تايلور سويفت

واشطن(صدى):

قررت النجمة تايلور سويفت إغلاق التطبيق الخاص بأخبارها الفنية The Swift Life، الذي تقدم من خلاله أخبارها الخاصة لمتابعيها، وذلك بعد أسابيع قليلة على قرار مماثل اتخذه عدد من أبرز نجوم هوليوود بإغلاق تطبيقاتهم الإلكترونية الخاصة التي يقدمون من خلالها أخبارهم الشخصية.

وكان من بين هؤلاء النجوم كيم كارداشيان وشقيقاتها؛ فيما كان قد تم إطلاق تطبيق The Swift Life في 15 ديسمبر 2017، وكان يسمح بشراء ملصقات Taymoji والنفاذ إلى صور وبطاقات ومقاطع فيديو استثنائية.