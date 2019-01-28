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ملتقى صحافيون يناقش تنظيم الإخوان بين الإرهاب والتضليل

ملتقى صحافيون يناقش تنظيم الإخوان بين الإرهاب والتضليل
الرياض(صدى):

ينظم ملتقى ” صحافيون ” مساء غدا الثلاثاء بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة محاضرة بعنوان ” تنظيم الإخوان ..إرهاب وتضليل ” بمشاركة عدد من المختصين في شؤون الجماعات الأسلامية ، يتحدث فيها الخبير السياسي الدكتور / مشعل العلي عضو مجلس الشورى السابق والدكتور / فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأستراتيجية بالكويت والمحلل السياسي الأستاذ / حمود الزيادي الباحث في الجماعات المتطرفة ، ويحاورهم الأستاذ / علي الهمامي في قاعة فندق أوليان بمدينة الرياض .

ستناقش الندوة الجناح العسكري الجهادي لتنظيم الإخوان وأبرز الحركات الأرهابية التي انبثقت من رحم الجماعة ، والعلاقة بين التنظيمات الإرهابية والجناح السياسة للجماعة ، والمخططات التي دعمتها الجماعة لإشاعة الفوضى في الوطن العربي والتي مولت من قطر وعلاقة الأخيرة بمشاريع الربيع العربي . يأتي ذلك ضمن مشاريع الملتقى التي تعزز مبادئ التوعية في المجتمع لمنع أي افكار متطرفة تساهم في انتشار الأفكار المغلوطة والتي تؤثر على اللحمة الوطنية.


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