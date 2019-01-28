بالفيديو.. في أول تعليق له.. ” طفل البلكونة ” يكشف عن موقفه من والدته

القاهرة(صدى):

كشف الطفل أسامة المعروف باسم ” طفال البلكونة ” ، عن موقفه من والدته التي ظهرت في إحدى مقاطع الفيديو وهي تدفعه من النافذة إلى بلكون شقتهم، ليُحضر لها مفتاح الشقة.

وقال ” أسامة ” خلال حوار أجرته معه الإعلامية ريهام سعيد، أنه غير غاضب من والدته وأنه لا يعلم السبب الذي جعل والدته تفعل هذا الأمر.

وبسؤاله عن ما إذا كان يحب والدته، قال الطفل ” لا ” ، فكررت ريهام سعيد سؤالها ليجيب الطفل مرة أخرى ” لا ” .