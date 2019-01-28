بالفيديو.. في أول تعليق له.. ” طفل البلكونة ” يكشف عن موقفه من والدته
كشف الطفل أسامة المعروف باسم ” طفال البلكونة ” ، عن موقفه من والدته التي ظهرت في إحدى مقاطع الفيديو وهي تدفعه من النافذة إلى بلكون شقتهم، ليُحضر لها مفتاح الشقة.
وقال ” أسامة ” خلال حوار أجرته معه الإعلامية ريهام سعيد، أنه غير غاضب من والدته وأنه لا يعلم السبب الذي جعل والدته تفعل هذا الأمر.
وبسؤاله عن ما إذا كان يحب والدته، قال الطفل ” لا ” ، فكررت ريهام سعيد سؤالها ليجيب الطفل مرة أخرى ” لا ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
ان كان تصرفها خطأ وهوا بالفعل خطأ الا ان الناس والاعلام كرهوا الابن في والدته -وان متاكد انها تحبه اكثر منهم وتخاف عليه اكثر منهم-
غندورة[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ يومين
لأنه يدري لو قال غير هالكلام بتصلخ جلده.. أمه وهو أبخص”
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لايجي واحد يتفلسف ويقول (قلب) الأم.. فيه أمهات قلوبهم (قاسية) وكذلك آباء.
أنا ماقدحت ششئ من رأسي.. أنواع القلوب موجودة في القرآن.. ولم يستثني الأباء والأمهات.
(ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ).
وفيه ناس حتى (الرحمة) منزوعة من قلوبهم… لاتحب المحبة من الله ولكن (أرحم)
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عن أبي هريرة قال: قبّل رسول الله ﷺ الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسًا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله ﷺ ثم قال: من لا يَرحم لا يُرحم.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يومين
؟؟وبسؤاله عن ما إذا كان يحب والدته؟؟
سؤال Can المفروض على الإعلامية ريهام سعيد،عدم طرحة!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
ينقشون في المواضيع العائليه حتى يسيلون دمها ويكرهون العائله لبعضهم فيما بينهم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
ينقشون في المواضيع العائليه حتى يسيلون دمها ويكرهون العائله لبعضهم فيما بينهم ,,
سالم[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ يوم واحد
بيئة مصر ماتصلح حتى لتربية الحيوانات فما بالك بالانسان