” أرامكو ” تسعى للاستحواذ على حصة قدرها 20% في هيونداي أويل بنك

علي القحطاني(صدى):

تسعى شركة أرامكو السعودية، للحصول على حصة تبلغ نحو 20% في هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية لتكرير النفط، لتعزز موطئ قدمها في أحد أكبر مشتري النفط الخام الآسيويين، وذلك من خلال استثمار ما يصل إلى 1.6 مليار دولار.

ومن جانبه، أوضح لي دونج-ووك المحلل لدى كيووم للأوراق المالية: ” يبدو أن أرامكو السعودية تعزز استثماراتها في مشاريع المصب قبيل الطرح العام الأولي ” ؛ فيما قالت هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة إن أرامكو السعودية تخطط لتقييم هيونداي أويل بنك عند عشرة تريليونات وون أو 63 ألف وون للسهم، كما تخطط الشركة لعرض خصم نسبته 10% على أرامكو في صفقة كبيرة ستتطلب موافقة مجلسي إدارة الطرفين.

ومن الجدير بالذكر، أن ” أرامكو ” تعد أكبر مساهم بالفعل في ثالث أكبر شركة تكرير نفط في كوريا الجنوبية، بحصة نسبتها 63.41%، وسيساعد الاتفاق الأحدث أرامكو على تعزيز مبيعات النفط الخام إلى هيونداي أويل بنك أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية.