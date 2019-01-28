بالفيديو.. حارس مرمى يعتدي على حكم مباراة لهذا السبب

ماجد محمد(صدى):

اعتدى حارس مانليو إيفان غونزاليس، على الحكم بعدما ألغى الأخير هدفه في الدقائق الأخيرة من مباراته مع وسان كوجات، في إطار دوري الدرجة الأولى الكتالوني.

حيث تمكن ” إيفان ” من تسجيل هدف التعادل بالمباراة بعد أن كانت النتيجة ” 1 -0 ” ، وذهب للاحتفال مع زملائه؛ ليلغي الحكم الهدف بعد احتجاج لاعبي سان كوجات بدعوى إحراز الحارس للهدف بيده.

حيث حاول ” إبفان ” استعطاف الحكم، ثم قام بتوجيه ضربة قوية للحكم أسقطته أرضًا، ليقرر بعدها الحكم طرد الحارس وقرر متابعته قضائيًا بتهمة الاعتداء عليه.