بالفيديو.. حارس مرمى يعتدي على حكم مباراة لهذا السبب
اعتدى حارس مانليو إيفان غونزاليس، على الحكم بعدما ألغى الأخير هدفه في الدقائق الأخيرة من مباراته مع وسان كوجات، في إطار دوري الدرجة الأولى الكتالوني.
حيث تمكن ” إيفان ” من تسجيل هدف التعادل بالمباراة بعد أن كانت النتيجة ” 1 -0 ” ، وذهب للاحتفال مع زملائه؛ ليلغي الحكم الهدف بعد احتجاج لاعبي سان كوجات بدعوى إحراز الحارس للهدف بيده.
حيث حاول ” إبفان ” استعطاف الحكم، ثم قام بتوجيه ضربة قوية للحكم أسقطته أرضًا، ليقرر بعدها الحكم طرد الحارس وقرر متابعته قضائيًا بتهمة الاعتداء عليه.
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