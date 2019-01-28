وزير النقل: نعمل لجذب الاستثمارات المحلية والدولية و إيجاد 1.6 مليون وظيفة

نايف السالم(صدى):

قال وزير النقل نبيل العامودي، أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والدولية وسنساهم في رفع المحتوى المحلي و ايجاد 1.6 مليون وظيفة.

وأضاف خلال جلسات تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بحضور وزير الطاقة والصناعة الثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة تجاوزت مرحلة التخطيط في مجالات الصناعات والخدمات اللوجستية، وانتقلت إلى مرحلة تطبيق الخطط والمبادرات والبرامج، حيث باتت واقعاً ملموساً.

وأكد أن البرنامج هو نتاج جهود 34 جهة حكومية وغير حكومية‎، لافتاً إل أن هناك أكثر من 60 فرصة استثمارية جاذبة وذات عوائد عالية معروضة اليوم وجاهزة للتفاوض عليها، وأن المملكة تتطلع لاستثمارات بأكثر من 135 مليار ريال.‎

وأبان أن من بين المشروعات الكبيرة التي يتضمنها البرنامج إطلاق مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات في رأس الخير، وإطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” والتي ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إستراتيجي يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة.