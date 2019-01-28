بالصور.. طبيبة تكرس حياتها لعلاج الناجيات من قبضة داعش وتروي مأساتهن

بغداد(صدى):

كرست الطبيبة العراقية نغم حسن، حياتها لمساعدة النساء الإيزيديات المختطفات لدى ” داعش ” في العام 2014، عندما هاجم عناصر التنظيم مناطق سنجار والموصل وغيرها من المدن العراقية، وذلك بعد نجاتهن وهروبهن من براسن التنظيم الإرهابي.

وروت الطبيبة العراقية مأساة الإيزيديات الناجيات من ” داعش ” ، قائلةُ: ” عندما ذهبت إلى مناطق هروب النازحين في إقليم كردستان تفاجأت بهذا العدد الهائل ولاحظت العدد الكبير من النساء ” المرهقات ” اللواتي أتعبهن السير ليومين متواصلين ” ؛ لافتةً إلى أن 6500 مدني إيزيدي خطفهم ” داعش ” خاصة في منطقة كوجو، فقتل كل الرجال وأسر النساء والأطفال وذهب بهم إلى الموصل ومنها إلى سوريا.

وأضافت: ” عندما سمعت بوصول أول ناجيتين هربتا من سجون داعش ذهبت لزيارتهما مع بعض الناشطين وكان وضعهما سيئ جداً، وعلى إثرها بدأ مشواري الطبي في علاج الناجيات من داعش ” ، موضحةً إن كل الناجيات اللاتي التقت بهن من عام 2014 إلى الآن، من عمر 8 سنوات إلى 65 سنة، يعانين ظروفاً نفسية صعبة، جميعهن مصابات بكآبة حادة، وأمراض صحية حرجة وأمراض معدية انتقالية.

وأوضحت الطبيبة ظروف الناجيات الحالية سيئة جداً وكلهن موجودات في مخيمات تفتقر إلى مقومات العيش، يعشن في فقر شديد نتيجة فقدان معيلهن، كما أن أكثر من 3200 امرأة وطفل إيزيدي مجهولي المصير ولا معلومات عنهم، مؤكدةً أن جميعهن تعرضن للاغتصاب والضرب والبيع والشراء، باستثناء قلة قليلة.

وسردت مأساة امرأة إيزيدية خطفت بعد 3 أشهر فقط من زواجها، وأُعدم زوجها على أيدي ” داعش ” الذي دخل قريتها، فأضحت أسيرة لدى التنظيم وتم بيعها أكثر من 15 مرة بين عناصر التنظيم؛ لتحاول الهرب مع صديقتها فيكشف التنظيم الخطة ويأمر بقطع رقبتها وصديقتها ليتم قطع رقبة صديقتها أمامها، وتنجو هي في اللحظة المناسبة بعد قرار بوقف التنظيم لقصف بالطيران حدث.