تأجيل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا.. واتحاد الكرة المصري يكشف السبب

نواف السالم(صدى):

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد الأفريقي وافق بشكل نهائي على تأجيل انطلاق كأس أمم أفريقيا إلى 21 يونيو المقبل.

أكد المتحدث باسم الاتحاد المصري أحمد مجاهد أن الاتحاد الأفريقي وافق على طلب عدد من دول شمال أفريقيا بتأجيل البطولة لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المبارك.

وأوضح مجاهد أن انطلاق أمم أفريقيا في الموعد الجديد سيتيح للمنتخبات فرصة الإعداد القوي بعد انتهاء شهر رمضان بوقت كاف، لافتا:”ستقام المباراة النهائية في 19 يوليو”.

وقال مجاهد إن موعد إجراء قرعة البطولة سيكون يوم 12 أبريل عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة والتي ستقام نهاية مارس المقبل.