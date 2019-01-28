” البيئة ” تطرح مشروع تأهيل المقاولين لدراسة وتصميم مراكز للخدمات التسويقية

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن رغبتها في تأهيل المقاولين لمشروع دراسة وتصميم مراكز للخدمات التسويقية والإرشادية، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشاريع، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ودعت الوزارة، الشركات المختصة التي لديها القدرة والخبرة اللازمتين لتنفيذ هذا المشروع، المشاركة في عملية التأهيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط: هنا، وتقديم مستندات التأهيل إلكترونياً من خلال منصة “اعتماد” عبر الرابط: هنا، بالرقم المرجعي للدعوة رقم (127710)، كمرحلة أولى سيتم خلالها اختيار الشركات المؤهلة ودعوتهم لتقديم عروضهم للمشروع، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم مستندات التأهيل هو تاريخ 30 جمادى الأولى 1440هـ والموافق 05 فبراير 2019م.