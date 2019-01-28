” حساب المواطن ” يكشف عن مفهوم الراتب الشهري
كشف برنامج ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مفهوم الراتب الشهري.
حيث أوضح البرنامج أن ” الراتب الشهري ” هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو قطاع غير ربحي، ويشمل إجمالي متضمنًا البدلات والعلاوت.
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يومين
ويالتكم تفهمون يا حساب المواطن انه وضع لتحسين معيشة المواطن من فواتير كهرباء ومياه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
طيب ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
طيب ,,
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يومين
ابكتن على وننّتن ونّت من ونّتي تلى الليل وأنا ساري على الونيت بين الصحاري والوديان…
ابك تراني ماني فاهم الماضوع
فلزومن على الجاهل يفهم الفاهم … والغايب يبلغ الحاضر ..ويقوله وش بلى المحماس مقلوب
بسيط123[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ يومين
الموضوع باختصار – يريدون يعرفوا ما وراك وما قدامك – مقابل ريالات معدودة..الله يغنينا من فضله,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ يوم واحد
هو مع انه قليل إلا فيه بركة وخير قسم أني أشوفه كأنه 300 الف ريال لأني إنسان على قد الحال 💔
alfahd42[ عدد التعليقات: 20892 ] نشر منذ يوم واحد
ويشمل إجمالي متضمنًا البدلات والعلاوت.
طيب والخصميات ليه مايشملها