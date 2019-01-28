” حساب المواطن ” يكشف عن مفهوم الراتب الشهري

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مفهوم الراتب الشهري.

حيث أوضح البرنامج أن ” الراتب الشهري ” هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو قطاع غير ربحي، ويشمل إجمالي متضمنًا البدلات والعلاوت.