أول حدث تشارك فيه الشركة منذ إطلاق عملياتها المباشرة في المملكة

محمد السعران(صدى):

تستعرض “كانون السعودية” مجموعتها الواسعة من حلول الطباعة المبتكرة في إطار مشاركتها بالدورة السادسة عشر من “المعرض السعودي للطباعة والتغليف” الذي تنطلق فعالياته من 27 إلى 30 يناير الجاري في مركز جدة للمنتديات والفعاليات. ويعد المعرض أول حدث تشارك فيه “كانون السعودية” منذ إطلاق عملياتها المباشرة في المملكة، وتهدف من خلاله إلى التأكيد على التزامها الراسخ بمساعدة شركائها وعملائها على دفع عجلة الازدهار في أعمالهم التجارية عبر توفير خدمات الدعم المباشر ما بعد البيع لمنتجاتها في مواقع العمل، إضافة إلى الاستشارات والنصائح المباشرة التي سيقدمها خبراء كانون.

وخلال الحدث، تقدم الشركة ست مناطق مخصصة للتجارب تسلط من خلالها الضوء على الفرص المتاحة أمام شركاء الطباعة التجاريين وأقسام الطباعة بمختلف أحجامها. وتشمل هذه المناطق الطباعة الإنتاجية، واللافتات، والحلول، والطباعة التجارية، وطباعة الصور، والخدمات. ويهدف كل واحد من هذه الأقسام إلى مساعدة الشركات على اكتشاف سبل جديدة لتعزيز الإنتاجية الإجمالية والتعامل مع الإنتاج المتنامي، وإطلاق العنان للكفاءات الجديدة، وتعريف الشركات بالقدرات اللازمة لتعزيز التنوّع.

وتكتسب مشاركة “كانون السعودية” في المعرض أهمية خاصة في ضوء التحوّل الذي تشهده المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد أكثر تنوعاً يرافقه توجه متزايد من الشركات في مختلف القطاعات نحو التطوير وتأسيس الحضور المباشر في السوق الأكبر على مستوى المنطقة، لاسيّما أن سوق الطباعة في المملكة يعد أقدم الأسواق وأكبرها في منطقة الخليج، ويتوقع له النمو إلى سبعة مليارات دولار في العام 2022 وفقاً لتقرير صادر عن “سميذرز بيرا”. وعبر تقديم التقنيات والحلول المتقدمة المصممة خصيصاً لتلبية الطلب المتزايد في هذه السوق الحيوية، وتوفير الخدمات المخصصة لتلبية احتياجات العملاء، تهدف كانون السعودية إلى بناء علاقات شراكة تجارية طويلة الأمد في المملكة، والمضي قدماً مع شركائها نحو مزيد من النمو ورضا العملاء.

تأسست “كانون السعودية” التي تعمل تحت إشراف المقر الإقليمي لشركة “كانون الشرق الأوسط” رسمياً في عام 2018، وذلك بهدف تعزيز الحضور الإقليمي للشركة وتقديم الدعم المتميز لعملائها وشركائها في المملكة. وتماشياً مع استراتيجية “كانون” المتمثلة في العمل عن كثب إلى جانب عملائها، تزاول الشركة التي تمثل أكبر كيان إقليمي لعلامة كانون التجارية نشاطها انطلاقاً من العاصمة الرياض وعبر فرعين في مدينتي جدة والخُبر، وتساهم بدور مباشر في دعم اقتصاد المملكة واستراتيجية تنويع الصناعات التي نصّت عليها رؤية المملكة للعام 2030.

وفي هذا السياق، قال شادي بخور رئيس الوحدة التجارية في كانون الشرق الأوسط: “يجسد إطلاق كانون لعملياتها المباشرة في المملكة العربية السعودية دلالة واضحة على نهجها المتمثل في التركيز على عملائها في المقام الأول، لمساعدة الشركات على تسخير أحدث التقنيات ضماناً لتحقيق النجاح طويل الأمد. واستناداً إلى خبرتنا الطويلة في هذا القطاع، نتطلع قدماً إلى ترسيخ مكانتنا كشريك مفضل لشركات المملكة الراغبة بالاستفادة من مزايا الإنتاجية والجودة والمرونة التي توفرها تقنيات الطباعة الرقمية المتقدمة. ونأمل من خلال مشاركتنا في المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2019، الحدث البارز على مستوى القطاع في المملكة، تعريف عملائنا وشركائنا بالسبل الجديدة التي تتيح لهم توفير القيمة الاستثنائية لعملائهم عبر الابتكار ونماذج الأعمال المبتكرة”.

وتشتمل كل منطقة من المناطق التجريبية في جناح كانون على مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة، ومنها مجموعة من مطابع الإنتاج الرقمي وأجهزة الإخراج الطباعي ذات التنسيق العريض وطابعات الصور والأجهزة متعددة الوظائف وحلول أتمتة مهام العمل وبرمجيات الدعم وغيرها. وستقوم الشركة باستعراض الطباعة عالية الجودة باستخدام سلاسل طابعات متنوعة منها imagePRESS C10000، وimagePRESS C850 Series، وOcé VarioPrint 6220 TITAN، وvarioPRINT 140 Series، وimagePROGRAF TX-4000، وimagePROGRAF PRO-6000S، وOcé PlotWave 365، وArizona 1280 GT. وستكون الطابعة Océ Colorado 1640 متعددة اللفات الطباعية إحدى أبرز الطابعات المميزة في جناح الشركة، وهي مبنية على تقنية UVgel المتقدمة من كانون.

وستكشف كانون خلال دورة هذا العام من المعرض السعودي للطباعة والتغليف عن سلسلة imagePROGRAF TM من الطابعات نافثة الحبر كبيرة الحجم، التي تم إطلاقها حديثاً، والموجهة للعملاء المتخصصين في تطبيقات التصاميم الحاسوبية ونظم المعلومات الجغرافية والملصقات الرسومية. وتقدم الطابعتان الجديدتان TM-300 وT36 من سلسلة imagePROGRAF مطبوعات عالية الجودة بالحجم الكبير حسب الطلب، لتتيحا بذلك إنتاج الرسومات الحاسوبية، والخرائط الجغرافية والملصقات داخل الشركات، وبالتالي تقليص تكاليف الاستعانة بمصادر خارجية وتسريع عمليات الإنتاج.

وتأكيداً على التزامها الراسخ بتقديم خدمات استثنائية لعملائها في المملكة العربية السعودية، ستحرص كانون على اغتنام الآراء والانطباعات المباشرة للتوصل إلى منهجية مصمّمة خصيصاً لمواجهة تحديات الأعمال وضمان النجاح طويل الأمد. وعبر تقديم محفظة متكاملة من الحلول التي تجمع بين الأجهزة والبرمجيات، تسعى الشركة إلى تشجيع الحوار المتواصل لدعم نجاح الأعمال من خلال حضورها المباشر في المملكة.

ويمكن زيارة جناح كانون السعودية في المنصة رقم 396-3 في المعرض السعودي للطباعة والتغليف.