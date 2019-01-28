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بالفيديو.. لربات المنازل.. أفضل 4 استخدامات لأكياس الوسائد الفارغة

بالفيديو.. لربات المنازل.. أفضل 4 استخدامات لأكياس الوسائد الفارغة
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يعرض أفضل طرق استغلال أكياس الوسائد الإضافية.

وهذه الاستخدمات كما ورد في الفيديو :

1-استخدمى دائرتين خشبيتين لإدخال كيس الوسادة بهما وجعله كالجوال، ثم قومى بتعليقه في المرحاض لحفظ الملابس المتسخة.

2-يمكن تحويل الأكياس المتطابقة إلى مرتبة عن طريق حياكتها معا ثم حشوها بالفايبر وإغلاقها مرة أخرى.

3-اصنعى حقيبة إضافية من كيس الوسادة وقومى بوضع كافة متعلقاتك بها فهى تصلح للمشاوير السريعة والشاطئ.

4-لن تحتاجى إلى الحياكة فقط أزيلي قطعة من منتصف كيس الوسادة بالعرض وقومى بتركيب البقية على حامل لصنع ستارة تخفي أرفف المرحاض.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ يوم واحد

😎😊😁مايرمون الشي مثلنا لازم يستفيدون منه بشي مبتكر ومفيد☺

[ عدد التعليقات: 20892 ] نشر منذ يوم واحد

مثل اجدادنا ماكان يوفرون شي
كل شي يستفيدون منه

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