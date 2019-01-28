الصيادون يطلبون من وزارة البيئة تأجيل مشروع ” صياد ” لهذا السبب

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن الصيادين وضعوا أمام وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، مطالبات عدة أبرزها إرجاء تنفيذ مشروع صياد لمدة سنة، بزعم تضررهم من تطبيقه.

وأكد الصيادين خلال لقاء جمع الوزير مع عدد من الصيادين والنحالين أمس الأحد بفرع الوزارة بجدة، أن التعجل في التنفيذ قبل توفير الشباب الراغب في العمل ربما يعطل مصدر رزقهم.

حيث أبانوا أن هناك معاناة في العثور على شباب يقبل العمل كمرافقين بالقوارب، ولعدم وجود خبرة لديهم نظرًا لمشقة المهنة.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مشروع ” صياد ” ، والذي يستهدف تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر.