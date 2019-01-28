الصيادون يطلبون من وزارة البيئة تأجيل مشروع ” صياد ” لهذا السبب
كشفت مصادر أن الصيادين وضعوا أمام وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، مطالبات عدة أبرزها إرجاء تنفيذ مشروع صياد لمدة سنة، بزعم تضررهم من تطبيقه.
وأكد الصيادين خلال لقاء جمع الوزير مع عدد من الصيادين والنحالين أمس الأحد بفرع الوزارة بجدة، أن التعجل في التنفيذ قبل توفير الشباب الراغب في العمل ربما يعطل مصدر رزقهم.
حيث أبانوا أن هناك معاناة في العثور على شباب يقبل العمل كمرافقين بالقوارب، ولعدم وجود خبرة لديهم نظرًا لمشقة المهنة.
يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مشروع ” صياد ” ، والذي يستهدف تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر.
منصور[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ يومين
كذبتو ورب الكعبه فالامر فقط في جده واما باقي المناطق الساحليه فيعمل فيها شباب سعودي واذا لم تصدق فعليك بزيارة حقل او ضباء او الوجه او املج او اليث او القنفذه
اما جده فهي بؤره للتستر ثم النياح
العسيري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
الموضوع باختصار اكبر مهنه فيها تستر ووالله ان اكثر من 90% من اصحاب القوارب ماجرينها على عماله لم تترك شئ في البحر . قضت على الحياه البحريه لا اتكلم من فراغ انا مستعد امشي مع اي مسئوول من جده الى جيزان واوريه على الطبيعه كيف نهب هذه الثروه من عماله لا يهمها المحافظه على هذه الثروه همه يجمع فلوس كم سنه ويمشي .
الحل بسيط الزام المسئولين عن حراج السمك بتحول مبلغ البيع على حساب صاحب القارب .
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انا مع الوزاره في ايقاف هذه العماله وتطبيق هذا القرار لو بس ثلاث سنوات راح ترتفع اسعار السمك ولكن مع مرور الوقت سوف يعود اصحاب المهنه الى عملهم الذي حوربوا سنوات حتى اخرجوا من السوق بسبب عدم تساوي الفرص.
العسيري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
اسئلهم يامعالي الوزير اللذين حظروا الاجتماع من فيهم عمل بنفسه في الصيد . اتحدى اذا فيهم احد يصيد بنفسه كلهم مشترين قوارب وماجرينها على العمال واخر الشهر يعطيهم العامل 3000 بالكثير والباقي رايح الهند والفلبين
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
للاسف اكثر المهن ان لم يكن كلها فيها تستر كبير وواضح وما القرارات الجاده اقول الجاده والمتابعه الا لكشفه وسوف يقضون عليه -او يحدون منه-