شركة بنتلي تحتفل بمئويتها مع سيارة جديدة خاصة

لندن(صدى):

آخر سيارة كشفت عنها شركة بنتلي البريطانية كانت بنتلي كونتيننتال GTC 2019 الجديدة كلياً النسخة الكشف من طراز كونتيننتال ، وظهرت هذه السيارة الرياضية الفاخرة الكشف قبل إنتهاء عام 2018 .

واليوم سنتحدث لأول مرة عن خطة الشركة الانجليزية للاحتفال بمئويتها الأولى التي سيشهدها عام 2019 الجاري إن شاء الله ، وأعلنت شركة بنتلي أنها سوف تطرح سيارة جديدة ضمن إصدار خاص مستوحى من طرازات السباق الأسطورية لديها وذلك خلال معرض جنيف الدولي للسيارات الذي سيقام في 5 مارس القادم إن شاء الله .

ولمزيد من التشويق نشرت شركة بنتلي صورة تشويقية لهذه السيارة الاحتفالية القادمة قريباً إن شاء الله .

ولمن لا يذكر يصادف العاشر من يوليو من عام 2019 الذكرى المئوية الأولى لانطلاقة بنتلي – Bentley ، وبالتالي ستشكّل هذه المحطّة الاستثنائية مناسبة للاحتفال بتاريخ الشركة العريق وبنجاحها الكبير اليوم على المستوى الدولي وبمستقبلها المثير .

ويتوجب علينا تذكيركم أن والتر أوين قام في عام 1919 بابتكار شركة تتمتّع بهدف واحد: صناعة “سيارة سريعة ، سيارة جيدة ، الأفضل في فئتها” ، وهذا الأساس التوجيهي قد رسم معالم الطريق التي تسير عليها شركة بنتلي منذ ذلك الوقت ، وهو يدفع العلامة التجارية أكثر نحو الأمام ويجعلها رائدة في قطاع السيارات الفاخرة حول العالم اليوم.

وحصلت هذه السيارة الكوبيه الرياضية الفاخرة على تصميم خارجي مستلهم من شقيقتها الاختبارية بنتلي EXP Speed 6 ، التي ظهرت ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات في عام 2015 .

وتعتمد هذه السيارة ميكانيكياً على محرك W12 سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 626 حصان (635 حصان أوروبي PS) و 900 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 8 سرعات ثنائي الكلتش ، تعمل بنتلي كونتيننتال GT 2019 بنظام دفع رباعي للعجلات وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.7 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 333 كم/س .