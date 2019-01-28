سر طول شعر نساء الهند

نيودلهي(صدى):

دائمًا ما تحلم الفتيات بشعر طويل، صحي، وغير متساقط، وخال من القشرة، ويبحثن دومًا عن حل جذري كافة مشاكل الشعر.

وتلجأ معظم الفتيات إلى بعض المنتجات الجاهزة والأدوية لكنها لا تفيد الشعر بشكل كامل.

وفي هذا السياق كشف موقع glowpink، عن سر جمال شعر نساء الهند سواء من حيث الطول أو القوة أو اللمعان.

وبحسب الموقع فإن سر جمال شعر الهنود هو وصفة تتكون من: اثنين من أوراق الكاري + ملعقة طعام من بذور الحلبة + + 50 مل من زيت الخردل.

الطريقة :

ضعي مقلاة على النار وأضيفي ملعقتين من زيت جوز الهند وضيفي له ملعقة طعام من بذور الحلبة مع أوراق الكاري على مقلاة على اللهب واستمري في التقليب لمدة ساعة على النار.

اتركيها تبرد وقومي بتصفيتها ثم ضيفي زيت الخردل للخليط وقلبيه جيدًا وقومي بتدليك فروة رأسك بهذا الخليط واتركيه لمدة ساعة أو طوال الليل حسب الرغبة، ثم اغسليه بالشامبو.