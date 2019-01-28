سر طول شعر نساء الهند
دائمًا ما تحلم الفتيات بشعر طويل، صحي، وغير متساقط، وخال من القشرة، ويبحثن دومًا عن حل جذري كافة مشاكل الشعر.
وتلجأ معظم الفتيات إلى بعض المنتجات الجاهزة والأدوية لكنها لا تفيد الشعر بشكل كامل.
وفي هذا السياق كشف موقع glowpink، عن سر جمال شعر نساء الهند سواء من حيث الطول أو القوة أو اللمعان.
وبحسب الموقع فإن سر جمال شعر الهنود هو وصفة تتكون من: اثنين من أوراق الكاري + ملعقة طعام من بذور الحلبة + + 50 مل من زيت الخردل.
الطريقة :
ضعي مقلاة على النار وأضيفي ملعقتين من زيت جوز الهند وضيفي له ملعقة طعام من بذور الحلبة مع أوراق الكاري على مقلاة على اللهب واستمري في التقليب لمدة ساعة على النار.
اتركيها تبرد وقومي بتصفيتها ثم ضيفي زيت الخردل للخليط وقلبيه جيدًا وقومي بتدليك فروة رأسك بهذا الخليط واتركيه لمدة ساعة أو طوال الليل حسب الرغبة، ثم اغسليه بالشامبو.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
يازين شعر الأنثى لاصار طويل
إن بغيته زينه😍
وإن بغيته دفاء تلتحف به☺️
ولا دحدرت بعيد تسحبها منه
ولاأنكشف وجهها سترها شعرها
إذا غسلتة صار يلمع
وإذا صبغته صار يشع
وإن دهنته صار يسطع
وإذا مشطته صار يلسع
ولا هملته ونكشته
تحس كنها خييييييييل جامحه
يالبيه بس🤗🤗🤗🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
خلوني ساكت بس
توي ماخذ عمره البارح
وماودي أخربها😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
الله يخارجنا
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ يومين
هههههههههههه ماخليت شي وتقول خليني ساكت والله كل الهنود اللي هنا شهورهم منكوشه حتى لو طويله كلها مكسره ومقصفه مافي ازين من شعر البدو لاتقصف ولاتكسر من ربي العالمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههه 👍👍👍👍👍👍
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يومين
فلت شعرهــــا وانتثـــر كنه الليـــــل
غطا عباتهـــا وغطا نحرهـــا
وغطا العيون اللي هدبها مظاليل
حتى سواد الرمش ضاع برمشها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
صح لسانك اخي واضح وصريح
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ يومين
صح بوحك
اخونا واضح وصريح
سلمت
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ يومين
تسلم ي واضح وصريح..
كنت منسدح ولما قريت شعرك قعدت..
المهم يستاهلن اهل الشعور الطوال..
وكان نفسي اقولهن عندي لهن علاج يطول شعورهن ..ويخليه يلمع ..
شلال شعره تناثر
فوق متنه تلامع
دلع دلع يا المبرقع..
ايه نسيت العلاج بول الابل،😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
بنت ال💡
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ يوم واحد
حسناً☺😁
الدنيآ رحلة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
ابك القرني سعيد وبنت النور عطته كلمة هالحين ياعرب تلاقيه يتخيل انه فارس احلامها الله ياخذك اخذ عزيز مقتدر ويسلط عليك مرض بلسانك لايبرئ آمين يارب العالمين اللهم اجعله عبرة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
أشتغلت الغيرة🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
الدنيآ رحلة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
والله مانغار من منحرف اخلاقياً أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يخرس لسانك ويجعلك تتمنى الموت ولا تجده وتكون عبرة ولايحسن لك خاتمة+ احد المتسلطين بالسنتهم دعى عليه احد الناس فاصيب بسرطان في فمه وتوفى بسبب دعوة مظلوم من تسلطه عليه فاللهم اجعل للقرني نصيب من اشد بلائك يارب العالمين انك قوي جبار اللهم استجب
alfahd42[ عدد التعليقات: 20893 ] نشر منذ يوم واحد
اعوذ بالله لاحول ولا قوة الا بالله
لاتدعي على اخوك المسلم الله يجزاك خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
أتركه ياالفهد
هذا شايف نفسه من أولياءالله الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون
خله يدعي من اليوم ليوم الدين
كلب لاراح ولاجاء عندي
انا ماسويت شي غلط
وردي محترم
وللمعلومة
حساباتي معروفة في تويتر وسناب وانستقرام
واغلب الاخوان والاخوات يتابعوني فيها
ومابيننا الا كل احترام
فياريت تاكل تبن
وتذلف
الي براسي بسويه باالطيب ولا باالغصب.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20893 ] نشر منذ يوم واحد
مهما كان الدعوات على اخوك المسلم ماتجوز
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 22 ساعة
ي يالربع تعوذوا من الشيطان ..
لاتدعوا على بضع..ولاتسابوا.
مابينكم شي..اصلا.ياصل لها الحد..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 21 ساعة
أنا متعوذ من أبليس وماغلطت
شخص على تعليقي أو بنت
وضحكت
وين الغلط في الموضوع
لكن الغيرة والحسد فقعت قلوب بعض الناس الي ماشافت خير بحياتها
ولو كانت بنت ال💡ردت على اي واحد منكم
ماكان جت هذي تتفلسف ومسوية نفسه من أولياء الله
لكن علشان الموضوع يتعلق بواحد أسمه
قاآآآآهرهم وداعس على خشمها
جت تتفلسف
وطز فيها من كان تكون
والله ماطقيت لها خبر👍
اهجد انت وكلابك عنا لا نهجدك[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 16 ساعة
الدنيا رحلة
ترا عارفين مين انت لا تجبرنا نزيد ونعيد بفضحك
من زود الحقد يدعي