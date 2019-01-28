في الجزائر.. وعود انتخابية بـ ” تعدد الزوجات وصناعة الطائرات المحلية “
بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بدأ المترشحون في إطلاق وعودهم الانتخابية لجذب أكبر عدد من الناخبين.
وأثارت وعود بعض المترشحين سخرية وجدلا واسعًا، فهي وعود انتخابية غريبة من نوعها.
ومن بين تلك الوعود، تعدد الزوجات لأحد المترشحين، وآخر وعد بصناعة طائرة محلية، فيما ينتظر الجزائريون ضبط القائمة النهائية للمتنافسين على الرئاسة من أجل مناقشة برامج حقيقة تمكنهم من اختيار الرئيس المقبل.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، قد أعلنت أمس الأحد، أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح إلى الموعد الانتخابي المقبل بلغ 127 شخصا.
يذكر أن الدستور الجزائري، يسمح لكل مواطن تجاوز الأربعين عاما بالتقدم للترشح قبل مرحلة جمع التوقيعات وهو ما جعل عدد المرشحين المحتملين كبيرا.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
في الجزائر صنع الطائرات اسهل من تعدد الزوجات -واسالوا -دهر-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه سبحانك يارب حللت لعبادك ما ينفعهم وانت اعلم بهم ومنهم من يسعى لما يضرهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
أنا لو بغيت أعدد بعدد
بأنتخابات ولا بدون أنتخابات
من أبسسسسسسسسط حقوقي والشرع حلل لي
أربع
وبشتري لهم طيارة وأمشيهم فيها
وبدون أنتخابات
بأختصار
جميع ماتسمعونه من المترشحين
هذا نسميه عندنا باالعامية
(ضحك على الدقون)🤗🤗🤗🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
ههههههههههههه ..
المثل قال // احصد هوا ، غمِّر ماش ,,
,, تهاويل المترشحين تهاويل عظيمه ,,