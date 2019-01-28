في الجزائر.. وعود انتخابية بـ ” تعدد الزوجات وصناعة الطائرات المحلية “

الجزائر(صدى):

بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بدأ المترشحون في إطلاق وعودهم الانتخابية لجذب أكبر عدد من الناخبين.

وأثارت وعود بعض المترشحين سخرية وجدلا واسعًا، فهي وعود انتخابية غريبة من نوعها.

ومن بين تلك الوعود، تعدد الزوجات لأحد المترشحين، وآخر وعد بصناعة طائرة محلية، فيما ينتظر الجزائريون ضبط القائمة النهائية للمتنافسين على الرئاسة من أجل مناقشة برامج حقيقة تمكنهم من اختيار الرئيس المقبل.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، قد أعلنت أمس الأحد، أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح إلى الموعد الانتخابي المقبل بلغ 127 شخصا.

يذكر أن الدستور الجزائري، يسمح لكل مواطن تجاوز الأربعين عاما بالتقدم للترشح قبل مرحلة جمع التوقيعات وهو ما جعل عدد المرشحين المحتملين كبيرا.