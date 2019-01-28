الكلباني يرد على منتقدي الهيئة: ” ساعة الترفيه منحة ربانية “

حمود العنزي(صدى):

وسط الجدل المثار حول نشاط هيئة الترفيه وما تشهده من تطورات برئاسة تركي آل الشيخ، وقناعة البعض بأن الترفيه يخالف الشرع، أكد الشيخ عادل الكلباني على دعمه لعمل الهيئة ما دام اللهو جائز.

وأوضح الكلباني في مقال له بعنوان ” ساعة الترفيه منحة ربانية ” أن اللهو ضروري للنفس، وأن كل مسلم له حق الترفيه مع اختلاف العصور.

وأشار الكلباني إلى أن هيئة الترفيه يمكنها استيعاب الشباب ،وسد كثير من الثغرات ،وأن ذلك ليس بعيدًا عن الشرع بل من صميمه، على حد قوله.

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