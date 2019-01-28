الكلباني يرد على منتقدي الهيئة: ” ساعة الترفيه منحة ربانية “
وسط الجدل المثار حول نشاط هيئة الترفيه وما تشهده من تطورات برئاسة تركي آل الشيخ، وقناعة البعض بأن الترفيه يخالف الشرع، أكد الشيخ عادل الكلباني على دعمه لعمل الهيئة ما دام اللهو جائز.
وأوضح الكلباني في مقال له بعنوان ” ساعة الترفيه منحة ربانية ” أن اللهو ضروري للنفس، وأن كل مسلم له حق الترفيه مع اختلاف العصور.
وأشار الكلباني إلى أن هيئة الترفيه يمكنها استيعاب الشباب ،وسد كثير من الثغرات ،وأن ذلك ليس بعيدًا عن الشرع بل من صميمه، على حد قوله.
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ يومين
اللهو فيما حرم الله لال يجوز شرعا …ثم اهل العلم الراسخين هم المخولون للفتوى ولم نسمع من علمائنا الذين نثق بهم أنهم أجازوا هذا اللهو …
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ يومين
اوكي مستر كلباني
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
الله يكفينا شرك انت وامثالك وفتاويك ,,
أبو ريان[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ يومين
وش بقي ماظهر ؛ الله يحسن عواقب أمورنا بس
أبو ريان[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ يومين
متأكد ياشيخ من كلامك ؛ الله المستعان ؛ تركي آل الشيخ يقول جيل الثمانينات الترفيه عنده المطار ؟؟!!
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يومين
الماااضوع بإختصااار…
قربت القيامه
صراحه[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يومين
العبد خرب
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ يومين
اكيد
اللهو حلال ..لان فيها طاااااااار ومزمااااااااار,,,فرصتك يالكلباني
الله المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستعان ..الكلباني صار مفتي للدوله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
الله وأكبر عليك
على كثر ماحاول اليهود والنصارى
يشوهون صورةالأسلام والمسلمين
لكنهم ماأستطاعوا
لأن من فعل ذلك
هم المسلمين بأنفسهم😐
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ يومين
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لا حووووول .. مصدق نفسه ..#
محمد[ عدد التعليقات: 2834 ] نشر منذ يومين
الكلباني ذكرني بمفتي سوريا حسونه مع اصاحب السلطة والمال يحكم
الوايلي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ يومين
ضعنا ما عاد نعرف الحلال من الحرام
لكن ستسمعون قريبا من معالي المستشار التاشيرة السياحيه من مصر الى السعوديه مجانا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ يومين
قصدك يالوايلي معالي المستعار..
فوفو[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ يومين
وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبض العلم ورفعه، وظهور الجهل وانتشاره بين الناس علامة من علامات الساعة.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“لا تقوم الساعة… حتى يُقبض العلم…” الحديث.
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، وينقص العلم…” الحديث.
♦ وفي رواية لهما:”أن يُرفع العلم ويثبت الجهل. أو قال: يظهر الجهل
فوفو[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ يومين
وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبض العلم ورفعه، وظهور الجهل وانتشاره بين الناس علامة من علامات الساعة.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“لا تقوم الساعة… حتى يُقبض العلم…” الحديث.
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، وينقص العلم…” الحديث.
♦ وفي رواية لهما:”أن يُرفع العلم ويثبت الجهل. أو قال: يظهر الجهل
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ يومين
قال رسولنا الكريم (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )
صب القهوة صبه القروش ابي قروش حسونة السعودية .
غندورة[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ يومين
اللي شايف إن بعض أنشطة الترفيه منكر أو مخالف للشرع ـ يستريح في بيته ترى م أحد أجبره يحضر.
،،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
الأمر محسوم (شرعاً) آنتهى.
.[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ يومين
والله العبد انت واشكالك يا ايها المدعو( صراحه)
لا تخلط عدم رضاك بكلام الكلباني بالعنصؤيه المقيته
فبدل مايكون الحق لك يكون ضدك، وتبين للناس مدى عنصريتك !!
وكلنا عبيد لله.
واود اناحذرك لو قلت لاي شخص عبد واشهد عليك اثنين واشتكاك لحاسبتك الدوله ولدخلت في مشكله مع النيابه العامه.
فأنتبه لكلامك خاصه في الشارع وفي تخاطبك مع الناس.
اما بالنسبه لتعليقك
ههناك ناس بيض خيرين وفيه سيئين، وكذلك السمر فيه طيبين ومتعلمين وفيه العكس.
فلا تشمل كل ذوي البشره السمراء.
زائر[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ يومين
الترفيه فسحه للناس ساعه للنفس تنسيها الهموم مادام مافيها مايخالف الشرع لاباس
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
الله يصلح الاحوال
النخيش[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ يومين
اللهما اللطف بنا وببلادنا واحمنا من الفتن ؟؟؟؟؟
زائر[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ يومين
فوفو——تجيب احاديث اسمع الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت كانوا الحبشه يلعبون في المسجد فطلبت من النبي ان يحملني علي ظهره لااراهم فمكثت وقت وانا اراهم الي اخر الحديث—
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
الحلا بين والحرام بين م يبي فتاوي … حسبنا الله ونعم الوكيل
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الضمير الحي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يومين
إذا مافيه اختلاط ممتاز واذا فيه على الله السلامه
عابر تحت المطر[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يومين
ما سر هذه الهجمة الشرسه على الاسلام والمنطقة العربية في ان واحد , المتتبع للامر سيعرف ان الموضوع ليس صدفه بل هو مخطط شامل ومعد له منذ سنين ياعرب يامسلمين قسما بمن انزل المطر انها حملة صليبية شيطانية على الاسلام وعلى العرب والمسلمين يريدون اجتثاثنا من على وجه هذه الارض استيقظوا قبل فوات الاوان لايغركم كلامهم واسلوبهم الناعم والمعسول , الحروب في سوريا والعراق واليمن وليبيا من جهة تستهدف تدمير بوابات العالم العربي الاسلامي لكي يدخلون الينا بسهولة واسقاط الترفيه الغربي في ارض الجزيرة العربية بمساعدة العملاء والخونة يستهدف قلعة الاسلام وقتل روح الاسلام في مكانه
رحال[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ يومين
الان ؟؟؟؟ الان صارت ساعة الترفيه منحة ربانيه ؟؟
وقبل كذا ؟ايش كااااانت فهمونا ؟لهو ومجون ومزامير ابليبس ومن هذا الكلام كلامك هذا ياشيخ انت وامثالك ضحك على الذقون
سبحان من بغير ولا يتغير سبحانه ولا حول لنا ولا قوة الا بالله
ولد الاشراف[ عدد التعليقات: 1052 ] نشر منذ يومين
للأسف انك كنت بيوم امام للحرم المكي
الزعيم[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ يومين
ومنه الكلباني حتي يؤخذ بكلامه..
انا اعتبره ليس له علم فقهي يسمح له بقول رايه في مسائل فقهيه …
هو مجرد امام مسجد …..لم يظهر بالسوره الا بعد ما ظهر بالحرم كامام …
قوقاز[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ يومين
اليوم كله صار ترفيه والسنه كلها صارت رقص وأغاني ومهرجانات أنا أعرف الدول عندها إحتفالات الربيع أو مهرجان الصيف أما عندنا للاحتفالات والمهرجانات طوال العام دهنو سيرك زين أفتكر قبرك الدنيا زائله
قوقاز[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ يومين
اليابان سنة 1944 كانت دوله مدمره ولكن الأن أصبحت أول دوله في العالم في التكنلوجيا والعلم والمعرفه والقوه طلعت بالعمل والجد والاخترعات ومعارض الاختراع والمعرفه ومهرجانات العلم وليس مهرجانات الغناء والشكشكه والرقص الصين والهند عام1990 اي قبل 29 سنه فقط كانت دول في الحضيض ليس لها قيمه واليوم أصبحت دول قويه ولها وزنها الدولى قامت بالمشاريع والعلم والمعرفه ووجهة كل طاقتها في العلوم ولانجاز العلمي والتعليم أما نحن أصبحنا نقوم على غناء ونام على رقص هل نصبح أمه متقدمه بشكشكه والغناء أم بالعلم والاختراع والمعرفه خاف الله القبر ظلام
العدناني[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ يوم واحد
لا تنسى تحضر حفلة ام كلثم
وانتبه تقول يا لييييل وترمي الشماغ عليها تراها هولوقرام
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يوم واحد
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ..