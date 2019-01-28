قبل أمم أفريقيا.. الحضري يتراجع عن الاعتزال رغم بلوغه الـ 46 عامًا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، مساء أمس الأحد، تراجعه عن الاعتزال الدولي.

وقال الحضري 46 عاما في تصريحات تلفزيونية، قبل بطولة أمم أفريقيا، التي تقام في مصر خلال شهر يوليو المقبل: ” أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت وطموحي أن أكون ضمن قائمة الـ23 جندي التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019 ” .

وكان الحضري قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب مشاركته مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، حيث بات أكبر لاعب سنًا في تاريخ كأس العالم.