حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل و المدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) ، كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) وشمال منطقتي الرياض والشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ يومين
يجيب الله خير
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
الله يجيب الخير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
الله يرزقنا رضاه ورحمة سماه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
خير ان شاء الله ,,
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يومين
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم،
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
ماشاءالله
اليوم الأثنين
على بالي الأحد😐