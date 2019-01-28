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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل و المدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) ، كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) وشمال منطقتي الرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ يومين

يجيب الله خير

[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين

الله يجيب الخير

[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يومين

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم،

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