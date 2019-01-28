منها تحسين المزاج.. 8 فوائد مدهشة للبكاء!
توصل خبراء إلى وجود فوائد كبيرة للبكاء على الصحة، باعتباره طريقة للتنفيس عن مشاعر الحزن والاستياء، وفي بعض الأحيان تنهمر الدموع تعبيراً عن الفرح.
وبحسب موقع ” توب 10 هوم ريميديز ” ، فإن أوول فائدة للبكاء تتمثل في التخلص من السموم يطرح الجسم المواد الضارة مع الدموع.
ويساعج البكاء أيضًا على علاج التوتر، ويحيّد عمل الهرمون المسؤول عن الإجهاد، كما ينتج عنه تحسين المزاج.
ومن بين الفوائد أيضًا أنه يساهم في تحسين البصر، حيث تحمل الدموع معها جميع الشوائب.
ويعمل البكاء على ترطيب الأنف، حيث تنتقل الدموع عبر القنوات الأنفية، كما يعزز جهاز المناعة ويقتل البكتيريا المسببة للأمراض في العين.
وبحسب الخبراء فإن البكاء يساعدك على مواجهة الأزمات ويمنحك القوة للتغلب على تحديات الحياة، ويساعد في التعبير عن المشاعر للآخرين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ يومين
اوكي
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ يومين
الحمد الله دائماً وأبداً
البكاء تفك أزمات وتريح البال شويااات وكأنك تتنفس من جديد💞
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
ويساعد على التعبير عن المشاعر للاخرين-دموع الوداع والفراق-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
ماأعرف أني في حياتي بكيت
عندي قلب مشكلجي
المشاكل عندي ورااااااااثه
الله يقطعها من وراثه
الله يهديني بس😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
👹👹👹👹👹
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
👹👹👹👹👹
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ يومين
الدمع ماهو عيب لا صرت مخنوق
هو من يعبر عنك ما دمت ساكت☺
الدنيآ رحلة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجعل قلبك خالد مخلد بعذاب القبر وجهنم اللهم سلط على القرني عذاب الدنيا والآخرة اللهم ارنا عجائب قدرتك فيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الدمع انواع وأشدها دمعة الظلم
أحيا تنزل. دمعة العين بالهون،،،، وأحيا تنزل مثل شلال ذي عين
وانا شكلي ببكي من الحمى والكحه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ يوم واحد
اي والله الظلم والقهر👍الله يعين يا الفارسه ويعافيك❤
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
وياك يارب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
وياك يارب
الدنيآ رحلة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم بهذه الساعه من آخر الليل احرق قلب القرني واحرمه لذة الدنيا والآخرة اللهم اجعل خاتمته كخاتمه فرعون اللهم سلط الداء في جسده
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ يوم واحد
صـح للدموع فوائـدهااا النفسية قبل كل شيء فقد اثبت انها تخفف الألم هي والأنـين سبحااان اللّه😊أنا شخصيًا عصية الدمـع😊✋يااجبل مايهـزكـ ريح😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 20894 ] نشر منذ يوم واحد
اعوذ بالله وش ذا الدعاء على اخوك المسلم يا الدنيا رحله استرجع الله يجزاك خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 20894 ] نشر منذ يوم واحد
مهما اختلفت مع شخص مسلم لاتدعي عليه ادع له بالهدايه لكي لا تقول لك الملائكة ولك مثله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ يوم واحد
ماشاء الله عليك يا العصيه😘❤😁انا حتى باالملسلسلات ابكي معهم😊😁😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يسعدك . ذكرتني بزيارتنا زمان الله يرحم.حالها تذكرين. المسلسل الي فيه تركي اليوسف وزوجته زينب العسكري وأمه كيف جتنا تتقهوى. وقعدت تقول شأنها إيش سوت بعمتها الله يعطيها السرطان وتبكي قلت ياعمه تمثيل قالت على زوالهن والله يسوينها بنات الحرام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يسعدك . ذكرتني بزيارتنا زمان الله يرحم.حالها تذكرين. المسلسل الي فيه تركي اليوسف وزوجته زينب العسكري وأمه طيف جتنا تتقهوى. وقعدت تقول شأنها إيش سوت بعمتها الله يعطيها السرطان وتبكي قلت ياعمه تمثيل قالت على زوالهن والله يسوينها بنات الحرام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يسعدك . ذكرتني بزيارتنا زمان الله يرحم.حالها تذكرين. المسلسل الي فيه تركي اليوسف وزوجته زينب العسكري وأمه طيف جتنا تتقهوى. وقعدت تقول شأنها إيش سوت بعمتها الله يعطيها السرطان وتبكي قلت ياعمه تمثيل قالت على زوالهن والله يسوينها بنات الحرام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ 6 ساعات
اقصد جارتنا. مو زيارتنا
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههه😘لاأقصـد دمـوع العاطفة جوجو😚أقصـد دموع الضعـف والإنكساااار💔
alfahd42[ عدد التعليقات: 20894 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 20894 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعينك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههه❤اي والله اذكر يا الفارسه كنا نبكي ونلعن زينب😊😁😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ 6 ساعات
يعين الجميع😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعين😘