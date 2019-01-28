نسرين طافش تنافس أصالة على جائزة ” نجمة الغناء العربية “

أميرة خالد(صدى):

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة ” الموريكس دور ” عن القوائم النهائية للمنافسين على الجوائز في نسختها التاسعة عشر.

وتنافس السورية نسرين طافش، الفنانة أصالة نصري على جائزة ” نجمة الغناء العربية ” لعام 2018 .

ودخلت نسرين طافش عالم الغناء قبل نحو عامين حيث قامت بإصدار ثلاث أغاني آخرها ” إلا معك ” التي أصدرتها العام الماضي.