زوج يضرم النيران في جسد زوجته لرفضها العمل كخادمة

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، أقدم زوج مصري عاطل عن العمل، على إضرام النيران في جسد زوجته بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح بسبب رفضها الاستمرار في العمل خادمة في المنازل.

ونقلت الزوجة المصابة بحروق بنسبة 75% من جسدها، أمس الأحد، إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وتقول شقيقة المصابة : ” فوجئنا بنقل شقيقتها إلى المستشفى، وعندما ذهبنا إليها وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة أبلغتنا أن زوجها اعتدى عليها بالضرب وأشعل النيران بجسدها بسبب محاولته إجبارها على العمل خادمة في المنازل لأنه يرفض العمل بسبب تعاطيه للمخدرات ” .

وأوضحت أن حالة شقيقتها حرجة، مطالبة بمعاقبة الزوج على جرمه.