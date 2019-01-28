زوج يضرم النيران في جسد زوجته لرفضها العمل كخادمة
في واقعة مروعة، أقدم زوج مصري عاطل عن العمل، على إضرام النيران في جسد زوجته بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح بسبب رفضها الاستمرار في العمل خادمة في المنازل.
ونقلت الزوجة المصابة بحروق بنسبة 75% من جسدها، أمس الأحد، إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.
وتقول شقيقة المصابة : ” فوجئنا بنقل شقيقتها إلى المستشفى، وعندما ذهبنا إليها وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة أبلغتنا أن زوجها اعتدى عليها بالضرب وأشعل النيران بجسدها بسبب محاولته إجبارها على العمل خادمة في المنازل لأنه يرفض العمل بسبب تعاطيه للمخدرات ” .
وأوضحت أن حالة شقيقتها حرجة، مطالبة بمعاقبة الزوج على جرمه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
حسبي الله ونعم الوكيل
ياأخوان
وياأولياء الأمور
خافوا الله في بناتكم ولاتنطلون بهن على إي خاطب يدق باب بيتك
قبل ماتسأل وتنشد عنه
الناس مهم سوى
فيهم السوي وفيهم الغير سوي
وفيهم الي مايصلي والي. راعي سوابق والي خريج سجون والي يتاجر باالمخدرات
وبلاوي
وش ذنب هالضعيفة ترميها على واحد مايخاف الله ولا عنده ذرة رجولة وكرامة
تراك تعتبر مشارك في الذنب
وبتصيبك حوبة هل الضعيفة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 20895 ] نشر منذ يومين
لاحول ولا قوة الا بالله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12358 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
alfahd42[ عدد التعليقات: 20895 ] نشر منذ يومين
حاسبوه قبل ان يحاسب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ يومين
الله يحرق روحه الخسيس
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
الله يجازيه على فعله بما يستحق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
الله المستعان..
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17606 ] نشر منذ يوم واحد
لا يكرمهن إلا كريم و لا يهينهن إلا لئيم
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان