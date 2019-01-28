في دولة الملالي.. ” مرجع متطرف ” يحرض حجاج إيران على عدم التوجه لأسواق المملكة
في خطوة تظهر مدى الحقد في نفوس أنصار نظام الملالي، حرض المرجع الديني الإيراني المتطرف ” ناصر مكارم الشيرازي ” حجاج بلاده على عدم التوجه إلى الأسواق السعودية للتبضع عند العودة من أداء مراسم الحج.
وكعادة الدول المعادية أصبح خلط السياسة في الأمور الدينية، عادة، فتجد طهران تستغل موسم الحج كل عام لخدمة أجندتها التخريبية، وتحقيق أغراض سياسية تهم نظامها الذي يسعى لتصدير ما يسمى بالثورة الإسلامية.
وتأتي تلك التحريضات ضد المملكة، في الوقت الذي يعيش فيه الداخل الإيراني على توقعات وتكهنات بقرب سقوط النظام.
وتقوم التوقعات على افتضاح أكثر من مناورة وخديعة إيرانية في الفترة الأخيرة، ما يستوجب تحركاً دولياً حازماً ربما يصل إلى دعم انتفاضة أو ثورة داخلية، على النظام.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يومين
من زين عملتهم اصلا
يجون عندنا يشحذون عند الحرم
نظام الملالي وخامنئي
شاااااافط جيوبهم شفط
مطفرين كل ابوهم😐
alfahd42[ عدد التعليقات: 20895 ] نشر منذ يومين
حسبي الله عليهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ يومين
يا ليت الخنزير افتى لهم بعدم الذهاب للحج
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ يومين
يا ليت الخنزير افتى لهم بعدم الذهاب للحج
الواقع[ عدد التعليقات: 6645 ] نشر منذ يومين
الحرمين الشريفين للطيبين الطاهرين العابدين الموحدين لله وليست للمشركين المجوس اصلا ويدعون انهم مسلمون من أجل تدمير الإسلام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
شعب طفران فقران شحاذ يجي هنا عايش على الصدقات .. ويش يشتري اصلاً ….؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يومين
شعب طفران فقران شحاذ يجي هنا عايش على الصدقات .. ويش يشتري اصلاً ….؟
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يومين
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف،،
ياأمة ضحكت من جهلها الأمم.
بيخدا همين خيلي خيلي مصخرة..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يومين
طيب انتم ما وسيتم لكم كعبه خاصه. انت وشلتك اقعدوا عندها والمسلمين يروحون عند بيت رب العالمين لاتيسر لهم حجه او عمره ما حد يبغي منهن لابيع ولا شراء الله يسهل للمسلمين امورهم
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
بعد مافسدت كل خططهم وانكشفت حيلهم لم يبقى لهم الا الاسواق ويمكن يطالبونهم مستقبلا بالصيام عن الطعام والشراب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ يومين
الحجاج الايرانين لايستمعونه لاكن لو عادو ومعهم بضائع هنا المصيبة يعتبر خائن فيضطرون لعدم الشراء لايدخلون في هم وغم وسجن وتعذيب.
غندورة[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ يومين
متعود ع سياسة (القطيع)، يبغي (يسيطر) ع الآخرين باللي هي به.
سلامااااااااات.. ي (الناقص)”