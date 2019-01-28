في دولة الملالي.. ” مرجع متطرف ” يحرض حجاج إيران على عدم التوجه لأسواق المملكة

طهران(صدى):

في خطوة تظهر مدى الحقد في نفوس أنصار نظام الملالي، حرض المرجع الديني الإيراني المتطرف ” ناصر مكارم الشيرازي ” حجاج بلاده على عدم التوجه إلى الأسواق السعودية للتبضع عند العودة من أداء مراسم الحج.

وكعادة الدول المعادية أصبح خلط السياسة في الأمور الدينية، عادة، فتجد طهران تستغل موسم الحج كل عام لخدمة أجندتها التخريبية، وتحقيق أغراض سياسية تهم نظامها الذي يسعى لتصدير ما يسمى بالثورة الإسلامية.

وتأتي تلك التحريضات ضد المملكة، في الوقت الذي يعيش فيه الداخل الإيراني على توقعات وتكهنات بقرب سقوط النظام.

وتقوم التوقعات على افتضاح أكثر من مناورة وخديعة إيرانية في الفترة الأخيرة، ما يستوجب تحركاً دولياً حازماً ربما يصل إلى دعم انتفاضة أو ثورة داخلية، على النظام.

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