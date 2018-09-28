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نصف الشعب السعودي لا يعرف شيء عن كرة الصالات

Time منذ سنة
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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
التجربة الهندية في كرة الصالات بعد ان شاهد العالم وتابع مباريات الدوري الهندي المحترف في كرة الصالات من قنوات واعلام وصحف ومجلات وبرامج رياضية واخباريةومواقع التواصل.

حينما تكون هناك عقول استثمارية وادارية رياضية تستعين بالخبرات المتخصصة التي تبحث عن النجاح للعمل وليس فقط اكمال العمل باي طريقة حينما تفجر وسائل الاعلام البريطانية المفاجأة بمشاركة رايان غيغز نجم ومدرب ومساعد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا بالعودة للعب كرة القدم ولكن اين وهل هو وحده بل مع اسماء من العيار الثقيل مثل الاسباني ميشيل سلجادو— الارجنتيني هرنان كريسبوا — والبرازيلي كافو –والويلزي ريان جيجز — والانجليزب بول سكولز— والبرازيلي رنالدينيو — والبرازيلي ديكوا

وقبل ذالك كله حينما يرأس لويس فييغو اسطورة كرة القدم البرتغالية ونجم برشلونة وريال مدريد سابقا منافسات دوري الصالات الهندي هل تراهن علي نجاح مثل هذا الدوري!

حينما تضع كل اسباب النجاح ومن أهمها (( اختيار التوقيت الممتاز )) وهي الطريقة التي جعلت هذا الدوري يتابعه كل من يحب كرة قدم الصالات في العالم وتابعه بشغف كل الشعب الهندي الذي يجد في لعبة الكريكيت المعشوقة الاولى لكن اختيار الوقت لتنظيم هذا الدوري والاعتقاد بأن الهند قادره علي الدخول في منافسات رياضية جديدة والترويج له كان ناجح وبنسبه عالية جدا حيث كان الكل يتابع هذه البطولة بعد ان انتهت منافسات المعشوقة الاولى الكريكيت ليتفاجأ الرياضيون في الهند بنجوم العالم في كرة القدم في بطولة كرة القدم للصالات ووجدوا انفسهم امام من يحبون ويعشقون من كانوا يحلمون بمشاهدتهم ومن اسباب هذا النجاح الباهرفي الترويج لهذه اللعبة :—

• اختيار القائد الناجح لهذا العمل وهو لويس فيغو اسطورة كرة القدم البرتغالية ونجم برشلونة وريال مدريد سابقا.

• العمل الجماعي من المنظمين لهذه البطولة واضح جدا وقدرتهم على العمل معا بدون اخطاء

• التواصل الجيد مع فريق العمل لهذه البطولة وهذا واضح في كل لقطة من المباريات .

• الكل يبحث عن النجاح هو نجاح للهند ولي طاقم العمل بأكمله و ليس نجاحاً شخصيا

• لانضباط التام والالتزام بكل تفاصيل العمل في هذا الدوري كل صغيره وكبيرة .

• النجاح في ايجاد شركات قادرة ومحبة للعبة كرة قدم الصالات تستثمر بنجاح في كرة الصالات .

• جودة المنتج والاعلان عنه بشكل مبهر جعل العالم يتابع هذا الدوري .

• النقل التلفزيوني علي مختلف القنوات الرياضية الهندية والعالمية والخليجية والاخبارية ومواقع السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي .

• روعة التصوير ونقل المباريات والمعلقين والنقل التلفزيوني القادر علي الوصول لكل متابعي هذا الدوري .

• الدعاية والإعلان بدون مبالغة كانت تصل لكل رياضي في العالم وبسهولة جداً .

• اعتقد جازما ان الطريقة التي تدار بها كرة الصالات في الهند جعلتها تسير بسرعة الصوت فيما لايزال الاخرون يبحثون عن لوائح ورعاة للنجاح بطولاتهم .

• المتابع لهذا الدوري الهندي ان منظميه لم يعطوا أي وعود كاذبة للجمهور وللاعبين ولكرة الصالات الهندية وانديتها فكل ما وعدوا به اصبح حقيقة ملموسة اعتقد ان الآمال الكاذبة في بعض البطولات تسببت في ابتعاد اكثر الاندية جماهيرية والباقي في الطريق .

• العمل بالواقعية والعقل ومشاركة ست اندية فقط في الدوري الهندي كانت كفيلة بأظهار عمل يتحث عنه العالم اجمع .

• تنوع المدارس للاعبين المحترفين ومن دول مختلفة رغبة في الانتشار وسرعته .

• حينما يتكلم المنظمون بتعابير العشاق ويقولون الحلم اصبح حقيقة ((التاريخ سيكتب بأحرف من ذهب. غدا ريان غيغز، رونالدينيو وكريسبو جزءاً من الدوري الهندي لكرة الصالات )) .

• اخير تحقق الهدف من هذا الدوري وهو ((ما زالت أوروبا حتى اللحظة الحالية تتداول اخبار هذا الدوري خصوصاً بعد انتشار لقطات من النهائي توضح صناعة جيجز للهدف الوحيد بكعب قدمه ))

• ولقطات من اهداف رينالدينوا الخمسة في كل قناة

• وهزيمة كريسبوا لرينالدينو

• واحتراف غيغز في الدور الهندي

• واحتراف بول سكولز لمدة ثلاث سنوات في الدوري الهندي

• ومليونين دولار خلال تسعة ايام لرينالدينهوا البرازيلي .

• بعد هذا كله كرة قدم الصالات الهندية تستحق ان تكون علي كل لسان .

• وهل سنستفيد من التجربه الهندية ام نواصل البحث عن لوائح وشروط لدوري من أربعين نادي وأربع سنوات من الضياع وتراجع للخلف وابتعاد الرعاة عن الرياضه السعودية ؟؟؟

ختام:-

تمريرة كرة صالات ((انت لم تجد اخطاء لانك لم تجري التفتيش بشكل مناسب و لكي تنجح لاتعمل لوحدك ولاتعتقد انك تعلم كل شيء وعليك بالثقة في من حولك وحاسبهم علي كل صغيرة وكبيره وتواصل معهم وتذكر ان الوطن امانة في عنقك ))

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د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

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