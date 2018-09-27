نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

انتهاء أزمة الرياض وبرلين.. هذا ما أشعلها وهكذا انتهت

Time منذ سنة
Views 8698
Comment 3
انتهاء أزمة الرياض وبرلين.. هذا ما أشعلها وهكذا انتهت

الرياض (صدى):
شهدت العلاقة بين الرياض وبرلين تطور إيجابي بعد أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن أسفها بعد سوء الفهم الناجم الذى أدى إلى اتهامات مشينة وغير صحيحة للمملكة  .

والمعروف أن وزير خارجية ألمانيا السابق " زيجمار جابرييل " كان بطلاً للأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الرياض وبرلين في نوفمبر 2017م؛ حينما أدلى بتصريحات مشينة وعشوائية اتهم فيها المملكة باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني “ سعد الحريري ” وزعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط ” ، وهو ما قُوبل باستهجان سعودي رسمي، واستدعاء الرياض سفيرها في برلين للتشاور.

كما سلّمت سفير ألمانيا لديها مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة، حول احتجاز رئيس الوزراء اللبناني " سعد الحريري " وزعزعة استقرار الشرق الأوسط .

وكانت الأزمة التي أطلت برأسها مستمرة نحو 10 أشهر بعد هذه الاتهامات الخطيرة التي رفضتها المملكة جملة وتفصيلاً واستدعت على أثرها السفير السعودي يفي برلين للتشاور في الأمر حيث رفض معالى وزير الخارجية عادل الجبير عودة السفير السعودي قبل تشكيل حكومة جديدة .

يشار إلى أن العلاقة بين البلدين بدأت في التحسن تدريجياً عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة انجيلا ميركل في مارس الماضي لتنتهي الأزمة بين البلدين بعد بيان وزارة الخارجية الألمانية معترفة بدور المملكة في استقرار العالم العربي والإسلامي .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
تكفون لا تحسدونهم لا يحطون لهم قيود جديده ويطيرون هذا المبلغ من المحتاجين له وكبار السن مثل ما حصل مع حساب المواطن
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الله يكفينا شر غلطة الذخيرة،لأنها حسب ماقيل،هي الأولى والأخيرة، يعني ماينفع بعدهاالاسف أو ماكنت أقصد.
واضح*** وصريح***
سبحان الله الحمدلله لا إله إلا الله الله أكبر..
احمد
شمس شارزه
محمد السعد
واضح ان النص ركيك والسيناريست لم يوفق جدا.. في انشاء الحوار شخصيات مكرره واسلوب في الكلام مكرر... حقيقه كان هذا رايي في المسرحيه التي قدمت في موسم الرياض.. بل كانت من نوت سبكيم..فقط وليست مسرحيه... خاب ضني جدا

أخر الأخبار

الاتحاد يجري مفاوضات مع أعضاء الشرف لدعمه ماليا
الاتحاد يجري مفاوضات مع أعضاء الشرف لدعمه ماليا
Time منذ دقيقتين Views 1036
النمر يوضح دور الرياضة قبل إفطار رمضان في إذابة الشحوم
النمر يوضح دور الرياضة قبل إفطار رمضان في إذابة الشحوم
Time منذ 8 دقائق Views 1178
7 مصانع بجازان تنتج 7.4 مليون عبوة من المياه يوميًا للسوق المحلي
7 مصانع بجازان تنتج 7.4 مليون عبوة من المياه يوميًا للسوق المحلي
Time منذ 10 دقائق Views 1130
محمد البكيري يعلق على أزمة مروان دا كوستا
محمد البكيري يعلق على أزمة مروان دا كوستا
Time منذ 12 دقيقة Views 1218
أب يضرب ابنه بعنف أثناء تمارين الضغط
أب يضرب ابنه بعنف أثناء تمارين الضغط
Time منذ 15 دقيقة Views 174
بدء تطبيق مواعيد رحلات عبارات نقل الركاب بين جيزان وفرسان لشهر رمضان
بدء تطبيق مواعيد رحلات عبارات نقل الركاب بين جيزان وفرسان لشهر رمضان
Time منذ 16 دقيقة Views 1204
مواطنون يستعيدون ذكرى رحيل الأميرة سلطانة بنت تركي زوجة خادم الحرمين
مواطنون يستعيدون ذكرى رحيل الأميرة سلطانة بنت تركي زوجة خادم الحرمين
Time منذ 17 دقيقة Views 1455
مدرب تونسي يكشف دوره في رفع سعر السهلاوي من مليون إلى 33 مليون ريال
مدرب تونسي يكشف دوره في رفع سعر السهلاوي من مليون إلى 33 مليون ريال
Time منذ 26 دقيقة Views 1406
بالفيديو.. بكاء ديانا كرزون على الهواء بسبب «كورونا»
بالفيديو.. بكاء ديانا كرزون على الهواء بسبب «كورونا»
Time منذ 29 دقيقة Views 1293
بالفيديو.. حكم قراءة القرآن من الجوال في صلاة التراويح
بالفيديو.. حكم قراءة القرآن من الجوال في صلاة التراويح
Time منذ 31 دقيقة Views 1671