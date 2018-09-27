انتهاء أزمة الرياض وبرلين.. هذا ما أشعلها وهكذا انتهت

الرياض (صدى):

شهدت العلاقة بين الرياض وبرلين تطور إيجابي بعد أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن أسفها بعد سوء الفهم الناجم الذى أدى إلى اتهامات مشينة وغير صحيحة للمملكة .

والمعروف أن وزير خارجية ألمانيا السابق " زيجمار جابرييل " كان بطلاً للأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الرياض وبرلين في نوفمبر 2017م؛ حينما أدلى بتصريحات مشينة وعشوائية اتهم فيها المملكة باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني “ سعد الحريري ” وزعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط ” ، وهو ما قُوبل باستهجان سعودي رسمي، واستدعاء الرياض سفيرها في برلين للتشاور.

كما سلّمت سفير ألمانيا لديها مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة، حول احتجاز رئيس الوزراء اللبناني " سعد الحريري " وزعزعة استقرار الشرق الأوسط .

وكانت الأزمة التي أطلت برأسها مستمرة نحو 10 أشهر بعد هذه الاتهامات الخطيرة التي رفضتها المملكة جملة وتفصيلاً واستدعت على أثرها السفير السعودي يفي برلين للتشاور في الأمر حيث رفض معالى وزير الخارجية عادل الجبير عودة السفير السعودي قبل تشكيل حكومة جديدة .

يشار إلى أن العلاقة بين البلدين بدأت في التحسن تدريجياً عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة انجيلا ميركل في مارس الماضي لتنتهي الأزمة بين البلدين بعد بيان وزارة الخارجية الألمانية معترفة بدور المملكة في استقرار العالم العربي والإسلامي .