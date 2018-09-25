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بالصور.. تنظيم حملة للتبرع بالدم لمنسوبي الصحة

Time منذ سنة
Views 1809
بالصور.. تنظيم حملة للتبرع بالدم لمنسوبي الصحة

محمد السعران (صدى):
بمناسبة اليوم الوطني  للمملكة نظمت " الصحة " اليوم الثلاثاء في ديوان الوزارة حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها تحت شعار " دمنا واحد " وذلك بشراكة مجتمعية  مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حيث تهدف الحملة  إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى كافة فئات المجتمع وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

كما تسعى الحملة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة والحرجة لا قدر الله على مستوى المملكة.

 

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
محمد جاسم
انا ميكانيكي سيارات وعندي 3 طرق مختلفه عن بعض ومن غير هذه الطريقة المليئة بالمتاعب والعثرات المهم الحمدلله بفيد نفسي وبفيد غيري
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان

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