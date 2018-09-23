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صحف عربية وعالمية تتفاعل مع احتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

Time منذ سنة
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صحف عربية وعالمية تتفاعل مع احتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

نايف السالم (صدى):
تفاعلت صحف عربية وعالمية، اليوم السبت، احتفاء السعودية باليوم الوطني " 88 " ، وناقشت ما حققته المملكة في تاريخها.

وأوضح الكتاب العرب أن العيد الوطني يأتي في مرحلة تشهد فيها المملكة " تحولًا عظيمًا " بسبب رؤية 2030، مؤكدين على أن المملكة تمكنت من تحقيق " نجاح مذهل " .

ومن جانبها تناولت " BBC " البريطانية تقريرًا عن اليوم الوطني السعودي بعيون خليجية، وأكدت أن الاحتفال باليوم الوطني طغى على غالبية الافتتاحيات والمقالات في الصحف السعودية.

وقال الكاتب " عبدالرحمن الشبيلي " في الشرق الأوسط اللندنية: هناك تاريخ كتب وآخر لم يكتب حول تأسيس الدولة السعودية.

وأضاف " الشبيلي " ، يعتقد بعض الباحثين أن تاريخ الدولة ومن ضمنه سيرة الملك المؤسّس، بأهمّيته السياسيّة والذاتيّة، ومقدار الإنجاز، وطول فترة الحكم، واصطفاء المعاونين والمستشارين، قد نافس تواريخ معظم الزعماء المعاصرين في الذكر والاهتمام.

وأكمل " الشبيلي " ، أن المؤرّخين السعوديين رغم كثرة عددهم ومبادراتهم وغزارة مؤلّفاتهم، قد دوّنوا الأحداث وفق مدرسة سرديّة تقليدية، ولم يُولوا التاريخ في كتاباتهم قراءة بحثيّة معمّقة، وتحليلًا عصريًا ربما بسبب قلّة المعلومات التوثيقيّة، أو من حَرَج الوقوع في حساسيات سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة، فخالج هؤلاء المتردّدين وقدامى المسؤولين، شعور بأنهم لن يقدروا على تدوين الأحداث بالشفافيّة التي تتطلّبها موضوعيّة الرواية ويرتضونها لأنفسهم.

وتابع " الشبيلي " ، أن " اليوم الوطني " لأي دولة هي فرصة كبيرة للتفكّر بالتاريخ، وتذكير الأجيال بدروسه وبعِبره، واستيفاء الزوايا الناقصة في تدوينه.

وفي هذا السياق أوضح " محمد الباهلي " في الاتحاد الإماراتية: أن المملكة حققت " نجاحًا مذهلًا " واستطاعت بحكمة قيادتها الراشدة وجهودها الدؤوبة على مدى السنوات، ترسيخ دورها الرائد على المستويات الداخلية والخارجية كافة، كما حافظت على الثوابت والقيم الإسلامية الكبرى، وعززت التوازن بين التنمية والترابط الاجتماعي، وحققت أسس التنمية المستقلة، وما فتئت تقوم بدورها العظيم في خدمة الحرمين الشريفين.

ومن جانبه قال " محمد المحيمد " في أخبار الخليج البحرينية: إن من يريد أن ينظر للجانب السياسي فالسعودية في الصدارة، ومن يود أن يرى الجانب الاقتصادي فهي في المقدمة، ومن يبحث في الجانب العسكري والأمني فهي في المركز الأول، ومن يتابع الجانب الإنساني فهي في الأعلى.

وفي هذا السياق أشار " مساعد بن عبدالله النوح " في الجزيرة: إلى أن الذكرى الثامنة والثمانوِن، هي العمر الفعلي للمملكة العربية السعودية، والتي شهدت خلال السنوات الماضية قفزات تنموية في مختلف مجالات خطط التنمية حتى أضحت الدولة رقمًا صعبًا في منظومة دول العالم.

وبيّن " حمد اللحيدان " في الرياض، أن المملكة تشهد اليوم تحولًا عظيمًا يتمثل في رؤية 2030 التي من أهم مميزاتها أنها مرنة قابلة للتحوير والتعديل والتطوير متى ما أثبت التطبيق الحاجة إلى ذلك، لافتًا إلى أنه بلا شك ناتج من وعي وبُعد نظر وديناميكية القائمين عليها بقيادة ملك الحزم والعزم وولي عهده.

اليوم_الوطني
دام_عزك_ياوطن
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أحدث التعليقات

ابو عثمان
النمر اكبر بكثير بالحجم ، ونادرا ما يعيش بالسافانا الافريقية ، حيث انه يعيش عادة بالادغال كثيرة الشجر لتوفر له التمويه الكافي ، شبه القارة الهندية
ابو عثمان
مراحب اسد تهامه، معلومة طال عمرك فقط ، الفهد اللي بالفيديو اعلاه يسمى بال leopard ، والفرق بينه وبين الفهد المشارك له بالاسم والمسمى بال Cheetah السريع كبير جدا ، ال leopard غير سريع ، 95 بالمئة ياكل فريسته على الاشجار المرتفعة حيث انه بارع جدا بالتسلق وليتلافى الاسود والضباع لكي لا تستولي على فريسته ، كما ان النقاط السوداء التي على جسمه كبيرة وبداخلها لون بني فاتح ، وراسه كبير. اما الفهد Cheetah ، سريع جدا ، غير متسلق للشجر وغالبا ما تهجم عليه الاسود والضباع وتستولي على فريسته ، يوجد على جسمه نقاط سوداء صغيرة ، وفي وجهه خط اسود يصل لفكه. واسف للإطالة
عالم السعودية
هذي بطولاتكم يا قواطي الكتشب بالمكاتب بالصياح والنباح والنياح وعمكم الزعيم العالمي بطولاته داخل الملاعب بلا ضجيج ولا نهيق ولا نباح كما هو انتو
عالم السعودية
هذي بطولة من بطولاتكم يا قواطي الكتشب انتم تجيدون وببراعة الصياح والنياح والنباح والنهيق بطولاتكم من المكاتب بالصياح والنباح وبطولات عمكم من الملاعب بالهدوء والسكينة
د محمد ماجد بخش
سيكون جدول اليابان مثاليا لو تم التعديل التالي ويتبعه إعادة تمثيل للاوربتالات التي أقترحها الجدل وهي نقطة إيجابية طالما أسرعت وأشرعت الأبواب لتمثيل التغيير في فهم كيمياء العناصر السليم.. وهي 002 006 008 014 022 032 040 050 058 064 072 082 114 126 14 محور في مجموعة او عدة مجموعات مختلفة لا يهم وفق د بخش

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