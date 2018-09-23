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بمناسبة اليوم الوطني.. الرياض وجدة والدمام تشهد 5 حفلات غنائية

Time منذ سنة
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بمناسبة اليوم الوطني.. الرياض وجدة والدمام تشهد 5 حفلات غنائية

أماني الغامدي (صدى):
تشهد الصالة الرياضية بجدة، حفلة نسائية، اليوم السبت، تحييها الفنانتان نوال الكويتية والمصرية أنغام، كما يحيي كل من عبادي الجوهر وعبد الله الرويشد وخالد عبد الرحمن حفلًا عائليًّا في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

ويحيي الفنان ماجد المهندس وراشد الفارس وجابر الكاسر، غدًا الأحد حفلًا عائليًّا بمركز الملك فهد الثفافي بالرياض، فيما يقام حفل عائلي آخر في الصالة الرياضية بجدة يحيه الفنانون محمد عبده ورامي عبد الله ورابح صقر، وفي الصالة الخضراء بالدمام يحيي كل من راشد الماجد وعايض ووليد الشامي حفلًا عائليًّا.

ويأتي ذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ88، تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة وبإشراف المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الفنية بالهيئة.

اليوم_الوطني88
دام_عزك_ياوطن
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أحدث التعليقات

ابو عثمان
النمر اكبر بكثير بالحجم ، ونادرا ما يعيش بالسافانا الافريقية ، حيث انه يعيش عادة بالادغال كثيرة الشجر لتوفر له التمويه الكافي ، شبه القارة الهندية
ابو عثمان
مراحب اسد تهامه، معلومة طال عمرك فقط ، الفهد اللي بالفيديو اعلاه يسمى بال leopard ، والفرق بينه وبين الفهد المشارك له بالاسم والمسمى بال Cheetah السريع كبير جدا ، ال leopard غير سريع ، 95 بالمئة ياكل فريسته على الاشجار المرتفعة حيث انه بارع جدا بالتسلق وليتلافى الاسود والضباع لكي لا تستولي على فريسته ، كما ان النقاط السوداء التي على جسمه كبيرة وبداخلها لون بني فاتح ، وراسه كبير. اما الفهد Cheetah ، سريع جدا ، غير متسلق للشجر وغالبا ما تهجم عليه الاسود والضباع وتستولي على فريسته ، يوجد على جسمه نقاط سوداء صغيرة ، وفي وجهه خط اسود يصل لفكه. واسف للإطالة
عالم السعودية
هذي بطولاتكم يا قواطي الكتشب بالمكاتب بالصياح والنباح والنياح وعمكم الزعيم العالمي بطولاته داخل الملاعب بلا ضجيج ولا نهيق ولا نباح كما هو انتو
عالم السعودية
هذي بطولة من بطولاتكم يا قواطي الكتشب انتم تجيدون وببراعة الصياح والنياح والنباح والنهيق بطولاتكم من المكاتب بالصياح والنباح وبطولات عمكم من الملاعب بالهدوء والسكينة
د محمد ماجد بخش
سيكون جدول اليابان مثاليا لو تم التعديل التالي ويتبعه إعادة تمثيل للاوربتالات التي أقترحها الجدل وهي نقطة إيجابية طالما أسرعت وأشرعت الأبواب لتمثيل التغيير في فهم كيمياء العناصر السليم.. وهي 002 006 008 014 022 032 040 050 058 064 072 082 114 126 14 محور في مجموعة او عدة مجموعات مختلفة لا يهم وفق د بخش

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