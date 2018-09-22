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بالفيديو.. احتفالا باليوم الوطني.. راشد الماجد يطلق " دارنا تاج "

Time منذ سنة
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بالفيديو.. احتفالا باليوم الوطني.. راشد الماجد يطلق " دارنا تاج "

أماني الغامدي (صدى):
كشف الفنان راشد الماجد عن عمل فني جديد يحمل اسم " دارنا تاج " ؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة والذي يوافق يوم غدًا الأحد 23 سبتمبر.

وعن هذا العمل، فهو من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان صالح العبد الواحد.

كما أطلق " الماجد " عملًا فنيًّا آخر بمناسبة اليوم الوطني، بعنوان " يا شاغل الناس " من كلمات الشاعر فهد الكرك وألحان أحمد الهرمي.

ومن المنتظر أن يقوم راشد الماجد بإحياء حفلًا غنائيًّا غدًا الأحد، في الصالة الخضراء بـ " الدمام " مع الفنانين عايض ووليد الشامي.

اليوم_الوطني88
دام_عزك_ياوطن
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أحدث التعليقات

ابو عثمان
النمر اكبر بكثير بالحجم ، ونادرا ما يعيش بالسافانا الافريقية ، حيث انه يعيش عادة بالادغال كثيرة الشجر لتوفر له التمويه الكافي ، شبه القارة الهندية
ابو عثمان
مراحب اسد تهامه، معلومة طال عمرك فقط ، الفهد اللي بالفيديو اعلاه يسمى بال leopard ، والفرق بينه وبين الفهد المشارك له بالاسم والمسمى بال Cheetah السريع كبير جدا ، ال leopard غير سريع ، 95 بالمئة ياكل فريسته على الاشجار المرتفعة حيث انه بارع جدا بالتسلق وليتلافى الاسود والضباع لكي لا تستولي على فريسته ، كما ان النقاط السوداء التي على جسمه كبيرة وبداخلها لون بني فاتح ، وراسه كبير. اما الفهد Cheetah ، سريع جدا ، غير متسلق للشجر وغالبا ما تهجم عليه الاسود والضباع وتستولي على فريسته ، يوجد على جسمه نقاط سوداء صغيرة ، وفي وجهه خط اسود يصل لفكه. واسف للإطالة
عالم السعودية
هذي بطولاتكم يا قواطي الكتشب بالمكاتب بالصياح والنباح والنياح وعمكم الزعيم العالمي بطولاته داخل الملاعب بلا ضجيج ولا نهيق ولا نباح كما هو انتو
عالم السعودية
هذي بطولة من بطولاتكم يا قواطي الكتشب انتم تجيدون وببراعة الصياح والنياح والنباح والنهيق بطولاتكم من المكاتب بالصياح والنباح وبطولات عمكم من الملاعب بالهدوء والسكينة
د محمد ماجد بخش
سيكون جدول اليابان مثاليا لو تم التعديل التالي ويتبعه إعادة تمثيل للاوربتالات التي أقترحها الجدل وهي نقطة إيجابية طالما أسرعت وأشرعت الأبواب لتمثيل التغيير في فهم كيمياء العناصر السليم.. وهي 002 006 008 014 022 032 040 050 058 064 072 082 114 126 14 محور في مجموعة او عدة مجموعات مختلفة لا يهم وفق د بخش

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