calendar

للمجد والعلياء ياوطني

Time منذ سنة
Views 4257
Comment 1
محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):
في يومنا الوطني 88 خفق قلبي فخرا وأعتزازا ونشوة بوطني الحبيب فبحثت عن كلمات ليست ككل الكلمات لأكتبها لوطني المملكة العربية السعودية في يوم ذكرى التوحيد والتأسيس بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( طيب الله ثراه ) على مدى اثنين وثلاثين عاما . بعد ان عانت البلاد من ويلات الفرقة والحروب والشتات والعنصرية والفوضى .ففي يومنا الوطني نحتفل بهذه الذكرى الغالية لتكون نبراسا يقتدى به وتلاحم وتكاتف بين الراعي والرعية والمشاركة في خدمة وطننا والمحافظة على مكتسبات الوطن وثرواته والدفاع عن الوطن وحقوقه والوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه كل من يحاول المساس بالوطن وأمنه وامانه وقيادته ومواطنيه . فكلنا عين ساهرة وحارسة وفطنه للوطن المعطاء الغالي ..

فالوطن مظلة يستظل بها ابناؤه فالحب الحقيقي للوطن قدوة ومسئولية وتفاعل . فاليوم الوطني ليس ذكرى فقط بل عهد ووعد ووفاء للوطن وقيادته ..

فوطننا السعودية أغلى وأطهر أرض ووطن . فللمجد والعلياء نفاخر ونبي ونصل برؤية وطنية تحقق الامال وترتقي بالوطن ومن عليه الي مراحل العليا والمجد .

فيحق لنا في يومنا الوطن أن نفتخر بالوطن وقيادته ومواطنيه بكافة أطيافهم ومناطقهم فالوطن جزء لايتجزء من الكيان والاسم .

نعم ونعم ياوطنا الغالي فوق هام السحب بأنجازاتك . ونعم نعم يحق لنا ان نفتخر إننا سعوديين دستورنا شرع الله .

في يومنا الوطني نفتخر بوطننا فللمجد والعلياء نفاخر ونفتخر ونكتب ونغني الفرح والسرور والبهجة في سنواته (88) من توحيده .

ياوطننا للمجد والعلياء بالعلم والفكر والرؤية الوطنية والقيادة الحكيمة .

ياوطننا للمجد والعلياء بجنود أبطال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فيعملون سدا منيعا كالبنيان المرصوص لحماية الوطن ونشر السلام والأمن والآمان والخير .

ياوطننا للمجد والعلياء وفوق هام السحب بمواطنيك المحبين لك وللقيادة ونعيش كأسرة واحده تحت شعار أغلى كلام لا اله إلا الله محمدا رسول الله .

ياوطننا للمجد والعلياء ونحن معك نفتخر ونفاخر ونبني فكل يوم لنا مجد فهنا مجد وهناك مجد نسارع اليه والي العلياء نرتقي ونصل وفوق هام السحب ياوطني الحبيب .

وكل عام وأنت الحب يا أغلى وطن ياوطن الأمن والأمان والاستقرار والنخوة والشجاعة والكرم والسلم والسلام والحب للمملكة العربية السعودية وطن الشموخ والفخر والمجد والعلياء .

وكل عام وقيادتنا والوطن والمواطن للمجد والعلياء

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب
ابوركان
الي صورًقليل أدب

أخر الأخبار

استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة ليومين
استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة ليومين
Time منذ دقيقة Views 1028
إلغاء موسم جدة
إلغاء موسم جدة
Time منذ 4 دقائق Views 1151
حقيقة وضع كاميرات حرارية على مداخل الحرم المكي
حقيقة وضع كاميرات حرارية على مداخل الحرم المكي
Time منذ 4 دقائق Views 1101
تقارير تزعم أن "غوميز" رفض التجديد للهلال
تقارير تزعم أن "غوميز" رفض التجديد للهلال
Time منذ 8 دقائق Views 1172
"أمانة مكة" تدعو الموظفين للعودة للمقار والعمل الميداني
"أمانة مكة" تدعو الموظفين للعودة للمقار والعمل الميداني
Time منذ 8 دقائق Views 1216
الجماهير تغيب عن مراسم تسليم الشعلة الأولمبية في اليونان
الجماهير تغيب عن مراسم تسليم الشعلة الأولمبية في اليونان
Time منذ 11 دقيقة Views 1145
"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين "First"
"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين "First"
Time منذ 12 دقيقة Views 1226
بالصور.. سوزوكي توافق على تحويل سيارتها جيمني لـ"بيك آب"
بالصور.. سوزوكي توافق على تحويل سيارتها جيمني لـ"بيك آب"
Time منذ 13 دقيقة Views 1087
بالصورة.. بريطانية مقيمة تدعوا للإقتداء بسلوك السعوديين: "أحب العيش هنا"
بالصورة.. بريطانية مقيمة تدعوا للإقتداء بسلوك السعوديين: "أحب العيش هنا"
Time منذ 16 دقيقة Views 504
لاعب أخضر الجودو سعود منيع يصنف الرابع عالميا
لاعب أخضر الجودو سعود منيع يصنف الرابع عالميا
Time منذ 19 دقيقة Views 1268