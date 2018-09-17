للمجد والعلياء ياوطني

فالوطن مظلة يستظل بها ابناؤه فالحب الحقيقي للوطن قدوة ومسئولية وتفاعل . فاليوم الوطني ليس ذكرى فقط بل عهد ووعد ووفاء للوطن وقيادته ..
فوطننا السعودية أغلى وأطهر أرض ووطن . فللمجد والعلياء نفاخر ونبي ونصل برؤية وطنية تحقق الامال وترتقي بالوطن ومن عليه الي مراحل العليا والمجد .
فيحق لنا في يومنا الوطن أن نفتخر بالوطن وقيادته ومواطنيه بكافة أطيافهم ومناطقهم فالوطن جزء لايتجزء من الكيان والاسم .
نعم ونعم ياوطنا الغالي فوق هام السحب بأنجازاتك . ونعم نعم يحق لنا ان نفتخر إننا سعوديين دستورنا شرع الله .
في يومنا الوطني نفتخر بوطننا فللمجد والعلياء نفاخر ونفتخر ونكتب ونغني الفرح والسرور والبهجة في سنواته (88) من توحيده .
ياوطننا للمجد والعلياء بالعلم والفكر والرؤية الوطنية والقيادة الحكيمة .
ياوطننا للمجد والعلياء بجنود أبطال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فيعملون سدا منيعا كالبنيان المرصوص لحماية الوطن ونشر السلام والأمن والآمان والخير .
ياوطننا للمجد والعلياء وفوق هام السحب بمواطنيك المحبين لك وللقيادة ونعيش كأسرة واحده تحت شعار أغلى كلام لا اله إلا الله محمدا رسول الله .
ياوطننا للمجد والعلياء ونحن معك نفتخر ونفاخر ونبني فكل يوم لنا مجد فهنا مجد وهناك مجد نسارع اليه والي العلياء نرتقي ونصل وفوق هام السحب ياوطني الحبيب .
وكل عام وأنت الحب يا أغلى وطن ياوطن الأمن والأمان والاستقرار والنخوة والشجاعة والكرم والسلم والسلام والحب للمملكة العربية السعودية وطن الشموخ والفخر والمجد والعلياء .
وكل عام وقيادتنا والوطن والمواطن للمجد والعلياء