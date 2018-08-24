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خطر خطة (الحافلة) في دورينا

Time منذ سنة
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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
يعتقد الكثير ان اللعب على الهجمة المرتدة او الطرق الدفاعية هو أسلوب الفرق الضعيفة ...

وهي وجهة نظر تعتبر خاطئة مثل الهلال بطل الدوري في العام الماضي حصل على بطولة الدوري وكان الفريق الأقل استقبال للأهداف 23 ولم يسجل الا 47 هدف حينما الأهلي الثاني سجل 59 هدف واستقبل 26 هدف التنظيم الدفاعي يكسب؟

دورينا القادم: ـــ

▪ كل الصفقات تدل على الدفاع

▪ التنظيم الدفاعي العالي

▪ القوة الدفاعية

▪ الأفضل ان اخرج متعادلا وليس مهزوما

▪ يبدوا ان المدربين في دورينا يريدون البقاء طويلا

▪ لن نشاهد اختراعات وخطط وهمية

▪ الكل مترقب وخائف من الخسارة

▪ من خلال الصفقات الى حد الان على الأقل

▪ لم نشاهد من يفكر بالخطط الهجومية الهجوم الكلي فقط

▪ او صفقات المتعة والفن ولاستعراض؟

▪ او صفقات الاستحواذ والسيطرة على المباراة

▪ يفكرون بأنهم سيندمون كثيرا عند الخسارة؟

▪ يبدوا ان كل الفرق تتجه الى الدفاع والبناء الدفاعي.

▪ لن نعطي المنافس فرصة للتسجيل

▪ سنلدغه بهجمة مرتدة ونفوز؟

▪ سنشاهد تكتيك الهجمات المرتدة بشكل متكرر.

▪ السرعة ثم السرعة في الهجوم

▪ يقابلها كل السرعة في العودة للدفاع

▪ من خلال المباريات الودية لم نشاهد نتائج قياسية كالعادة؟

▪ التعاقدات تحمل طابع المعدل البدني القوي جدا

▪ واللاعبين أصحاب السرعات العالية

▪ وبينهم هدافين من ارباع الفرص لبعض الفرق.

لكن هل فرقنا ومدربيهم يعلمون ماهي الهجمة المرتدة وماذا تحتاج: ـــ

الهجمة المرتدة وانواعها :ــ

1.​التمرير المباشر: وهي ان يمرر صانع الالعاب او حامل الكرة مباشرة إلى المهاجم بكرة طولية.

2.​المرتدة المرتكزة على اللاعب المحطة تحتاج الى رأس حربة لاعب يتميز بإمكانيات بدنية و فنية تمكنه من استقبال الكرات الهوائية في منتصف ملعب الخصم، و له مقدرة عالية على الاحتفاظ بالكرة وانتظار زملائه اللاعبين لمساندته مثل لاعب بورتو البرازيلي ماريو جاردل.

3.​المرتدة القائمة على الجناح: يمكن القول وهي الأكثر شيوعا في كرة القدم الحديثة، ويقوم صانع اللعب بتمرير الكرة إلى الجناح واهم شروطها السرعة والمهارات العالية في المراوغة مثال اللاعب دي ماريا.

أكبر عقبه ان كل الأندية ستلعب بنفس الأسلوب فلن يستطيع فريق ان يطبق الهجمة المرتد الا مع فريقين في الدوري او ثلاثة التي تحاول ان تهاجم وتستحوذ وتسيطر فممكن ان ينجح معهم (اسلوب استدراج المنافس والارتداد عليه).

• التنظيم العالي للمدافعين (أي مدافع سيئ سيظهر في هذا الدوري بل سيكون نقطة ضعف واضحة)

لن يستطيع زملائه ان يتحملون اخطأه.

• تحديد المهام وليس كل لاعب يجيد الهجمات المرتدة.

• الدقة في التمرير أي خطأ سيكلف الفريق الكثير.

• لابد من ان يتعلم الفريق الصبر في بناء الهجمات والصبر على هجوم الفريق المنافس فقد تكون فرصك في المباراة نادرة جدا.

• استغلال المساحات الفارغة والتمرير في المكان الفارغ.

• هل كل اللاعبين سريعون سننتظر.

• من الممكن انهم سيكتفون بالدفاع فقط.

• وسيستخدمون الكرات الثابتة كحل؟

• هل يملكون مهاجمين وخط وسط قادرين على التكتل الدفاعي القوي.

• اختيار التشكيل المناسب والمنسجم من البداية.

• حراس المرمى يجب ان يكونوا على مستوى من المهارات وخاصة التمرير لصناعة هجمات مرتدة فعالة؟

• القيادة داخل الملعب امر يجب الاهتمام به.

• قد تنجح في مباراة او مباراتين لكن لن تنجح بهذا الأسلوب دائما.

دوري يتوقع له الجميع ان يكون مثير وممتع اعتقد ليس بذات أهمية ان تجلب نجوم كبار وصفقات ضخمه بوجود مدربين بأفكار دفاعية ولعب واقعي قد يقتل المتعة والاثارة في الدوري مبكرا.

16 فريق منهم 3الى 4 فرق يلعبون بالطريقة الهجومية سيعانون كثير من التكتلات الدفاعية وخطة (الحافلة في دورينا).

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د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

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